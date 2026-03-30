Gelir vergisi beyannameleri için süre daralırken, Maliye sahayı daha sıkı izlemeye başladı. Özellikle son günlere girilen bu dönemde, eksik ya da hiç beyan edilmeyen gelirler artık gelişmiş analiz sistemleriyle anında tespit ediliyor.

SON GÜN UYARISI: 31 MART KRİTİK EŞİK

2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri için tanınan süre 31 Mart'ta sona eriyor. Bu nedenle mükelleflerin; kira, ücret, faiz, temettü ve değer artış kazançları gibi tüm gelir kalemlerini eksiksiz şekilde bildirmesi gerekiyor.

Uzmanlar, son gün yoğunluğuna kalınmaması gerektiğini özellikle vurguluyor. Çünkü gecikmeler yalnızca idari sorunlara değil, doğrudan cezai yaptırımlara da yol açabiliyor.

Gelir vergisi beyannamesi sürecinde son günlere girilirken mükellefler işlemlerini dijital ortamdan tamamlıyor. (KAYNAK:AA)

YAPAY ZEKA DEVREDE: GELİR-GİDER UYUMSUZLUĞU ANINDA YAKALANIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın devreye aldığı yeni sistem, klasik denetim anlayışının ötesine geçmiş durumda. Bankalar, finans kuruluşları ve farklı kurumlardan gelen veriler tek merkezde toplanıyor ve beyanlarla karşılaştırılıyor.

Bu sistem sayesinde:

Gerçek gelir ile beyan edilen tutar arasındaki farklar

Olağan dışı ciro değişimleri

Sektör ortalamasına uymayan finansal hareketler

hızlı şekilde analiz edilerek riskli mükellefler belirleniyor.

Özellikle sürekli zarar açıklayan işletmeler ya da düşük matrah bildirenler artık doğrudan inceleme listesine giriyor.

KİRA GELİRLERİ MERCEK ALTINDA

Denetimlerin en yoğun olduğu alanlardan biri de kira gelirleri. Sadece beyanlar değil, sahadan elde edilen veriler de sürece dahil ediliyor.

Elektrik, su ve doğalgaz tüketimi gibi göstergeler üzerinden bir taşınmazın gerçekten kullanılıp kullanılmadığı analiz ediliyor. Bu veriler, kira beyanlarıyla karşılaştırılarak:

Hiç beyan edilmeyen gelirler

Düşük gösterilen kira bedelleri

Danışıklı işlemler

tespit ediliyor.