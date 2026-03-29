Uydu destekli sistemler tehlike sinyallerini dakikalar içinde tespit ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uydu destekli sistemimiz sayesinde müdahale ekipleri hızla harekete geçebiliyor. Bu sistem acil durum sinyallerini dakikalar içinde doğrulayabiliyor” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin (AAKKM) 2025 yılı çalışmalarına dair açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı boyunca AAKKM koordinasyonunda 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda toplam 7 bin 861 kişi sağ, 101 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

Bakan Uraloğlu, AAKKM'nin modern teknik altyapısı ve uzman personeliyle Türkiye'nin arama kurtarma sorumluluk sahasında meydana gelen deniz ve hava kazalarına yönelik faaliyetleri kesintisiz şekilde koordine ettiğini belirterek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Merkezimiz aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde tehlike altında bulunan Türk bayraklı veya Türk vatandaşlarını taşıyan deniz ve hava araçlarına ilişkin durumlarda da ilgili ülkelerin arama kurtarma birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlıyor; hafta sonu ve resmi tatiller dahil olmak üzere 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor" dedi.

UYDU DESTEKLİ KÜRESEL ARAMA KURTARMA KAPASİTESİ

Türkiye'nin uydu destekli arama kurtarma sistemleriyle operasyonlara çok daha hızlı müdahale edebildiğini ifade eden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi COSPAS-SARSAT, tehlike sinyali gönderen gemi, uçak ve kişilerin kimlik ve konum bilgilerini süratle tespit ediyor. Uydu destekli sistemimiz sayesinde müdahale ekipleri hızla harekete geçebiliyor. Bu sistem sayesinde acil durum sinyallerini dakikalar içinde doğrulayabiliyor, yüksek hassasiyetle tespit edilen konum verileri sayesinde arama kurtarma ekiplerini kısa sürede olay yerine yönlendirebiliyoruz."

TÜRKİYE 36 ÜLKE ARASINDA YER ALIYOR

Türkiye'nin Görev Kontrol Merkezi (MCC) bulunan 36 ülke arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, "Kendi sorumluluk sahamıza ilaveten İran, Irak, Afganistan, Gürcistan ve Ukrayna'ya da Türk MCC üzerinden ücretsiz hizmet sunuyoruz. Yeni ülkelerin hizmet kapsamına alınmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE ETKİN MÜDAHALE KAPASİTESİ

Bakan Uraloğlu, Deniz ve Hava Araçları Kazalarında Arama ve Kurtarma Yönetmeliği kapsamında Türk Arama Kurtarma Sahası'nın Doğu Akdeniz'de genişletildiğini belirterek bölgede müdahale kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi.

ARAMA KURTARMA PORTALI GELİŞTİRİLİYOR

Arama kurtarma faaliyetlerinde teknolojinin etkin şekilde kullanıldığını ifade eden Uraloğlu, tüm arama kurtarma unsurlarının canlı olarak takip edilebildiği, meteorolojik verilerin işlendiği ve yapay zeka destekli karar süreçlerinin yer aldığı Arama Kurtarma Portal Projesi üzerinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Uraloğlu, Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin güçlü teknik altyapısı ve uluslararası koordinasyon kapasitesiyle arama kurtarma faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü belirterek insan hayatını önceleyen çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

