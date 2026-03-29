Emlakta “dijital pusu”: Hackerlar kapora tuzağı kuruyor

Emlak sektöründe dolandırıcılık yöntemleri evrim geçirdi. Hackerlar artık emlak ofislerinin sistemlerine sızarak sahte ilanlar oluşturuyor ve kapora tuzağıyla vatandaşları hedef alıyor. Uzmanlar, görmeden ödeme yapılmaması konusunda kritik uyarılarda bulunuyor.

Emlak sektöründe son dönemde ortaya çıkan yeni dolandırıcılık yöntemi endişe yaratıyor. Dolandırıcılar artık doğrudan vatandaşları değil, emlak ofislerinin dijital altyapılarını hedef alıyor. Sistemlere sızan hackerlar, gerçek ofis hesapları üzerinden sahte ilanlar yayımlayarak güven algısı oluşturuyor.

HACKERLAR EMLAK OFİSLERİNE SIZIYOR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yöntemin detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Uzun yılladır hem kiralık hem de satılık gayrimenkulde görülen kapora dolandırıcılığında farklı bir türle karşı karşıyayız. Hackerlar emlak ofisinin ilan portallarına giriş şifrelerini ele geçiriyor, sonra bu şifrelerle cazip fiyatla hayali ilan giriyorlar. İletişim olarak kendi bilgilerini yazıyor, hatta inandırıcı olması için profil fotoğraflarını değiştiriyorlar. Gerçek emlak ofisi bunu fark edip önlem alana kadar insanlardan kapora topluyorlar"

"KAPORA GÖNDER, EVİ KAÇIRMA" BASKISI

Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntem ise psikolojik baskı oluşturmak. Vatandaşlara şu ifadelerle ulaşılıyor:

'EVİ görmek isteyen birkaç kişi var, kapora yollarsanız ev sizin'

'Şehir dışındayım evi hemen gösteremiyorum ama kapora yollarsanız ilanı kaldırırım'

'Başkaları da arıyor, kim kapora yollarsa evi ona veririm'

Bu tür mesajlarla acele karar vermeye zorlanan vatandaşlar, çoğu zaman görmedikleri evler için ödeme yaparak mağdur oluyor.

HAYALİ İLANLARLA BÜYÜK VURGUN

Sistem şu şekilde işliyor:

Piyasanın çok altında fiyatlarla sahte ilan giriliyor

Yoğun talep varmış algısı oluşturuluyor

kapora baskısı yapılıyor

Para alındıktan sonra iletişim kesiliyor

Dolandırıcıların dili ve yöntemi benzer olsa da kullanılan teknikler her geçen gün daha sofistike hale geliyor.

EİDS SİSTEMİ DEVREDE AMA RİSK BİTMEDİ

Sahte ilanları önlemek için geliştirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 15 Şubat itibarıyla zorunlu hale getirildi. Sistem, ilan girişinde kimlik ve yetki doğrulaması şartı getiriyor.

Ancak Özelmacıklı'ya göre bu yeterli değil:

"Yeni düzenlemeye göre, emlak ofisi ile çalışan vatandaş, e-Devlet üzerinden ilgili işletmeye yetki veriyor, yetki verilmeden ilan girişi yapılamıyor. Bireysel ilan girişlerinde de vatandaş önce kimlik doğrulaması yapıyor. Bu adım sektör ve tüketici için kıymetli. Ancak düzenleme ile 'sahte ilanlar ve mağduriyetler tamamen bitti' diyemeyiz. Hackerların yanı sıra bugün hâlâ hem sözde emlakçılar hem de sahibinden adı altında sahte ilan girişi yapılıyor. Sistemin yarattığı boşluklar kötüye kullanılıyor"

VATANDAŞ NE YAPMALI? İŞTE KRİTİK UYARILAR

Uzmanlara göre dolandırıcılıktan korunmanın en etkili yolu dikkatli olmak:

Görmeden ödeme yapmayın

Hiçbir koşulda fiziksel olarak görmediğiniz bir gayrimenkul için kapora göndermeyin.

Acele baskısına kapılmayın

"Acil", "başkası alacak" gibi ifadeler dolandırıcılığın en büyük göstergelerinden biri.

Fiyatı sorgulayın

Piyasanın çok altındaki ilanlar genellikle tuzak içerir.

Yetki ve sahiplik kontrolü yapın

Emlak ofisinden yetki belgesi isteyin, bireysel satışta tapu sahibini doğrulayın.

Ödemeleri kayıt altına alın

Elden ödeme yapmayın. Banka transferinde açıklama kısmına "kapora" yazın.

Sözleşmesiz işlem yapmayın

Kiralamada veya satışta mutlaka resmi aracılık sözleşmesi imzalayın.

DİJİTAL DOLANDIRICILIKTA YENİ DÖNEM

Hürriyet'in haberine göre; Emlak sektöründe dolandırıcılık artık klasik yöntemlerin ötesine geçti. Hacker destekli yeni sistemler, güvenilir görünen ilanlar üzerinden daha geniş kitleleri hedef alıyor. Uzmanlar, teknolojik önlemlerin yanında bireysel farkındalığın da hayati olduğunu vurguluyor.

Kapora dolandırıcılığı nasıl anlaşılır?

Acil ödeme baskısı, düşük fiyat ve evi göstermeden kapora talebi en büyük işaretlerdir.

EİDS sistemi dolandırıcılığı tamamen bitirdi mi?

Hayır. Sistem güvenliği artırsa da hacker saldırıları ve sahte ilanlar devam ediyor.

kapora gönderirken nelere dikkat edilmeli?

Ödeme yapılan kişinin tapu sahibi olduğundan emin olunmalı ve işlem banka üzerinden yapılmalıdır.

Emlak ofisine nasıl güvenilir?

Yetki belgesi kontrol edilmeli ve mümkünse ofis fiziken ziyaret edilmelidir.