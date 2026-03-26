Kuşadası Limanı’na dev misafir! "Sun Princess" 4 bin turistle demirledi

Kruvaziyer turizminin göz bebeği Kuşadası, dev yolcu gemisi Sun Princess’ı ağırladı. Yaklaşık 4 bin 12 turisti ilçeye getiren dev gemiden inen ve büyük çoğunluğunu ABD vatandaşlarının oluşturduğu turistler, Ege’nin tarihi dokusuna yoğun ilgi gösterdi.

Kuşadası Ege Port Limanı'na demirleyen gemiden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistlerden bazıları İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi ile Efes Antik Kenti'ni gezdi, bazıları da kent merkezinde alışveriş yapmayı tercih etti.

Paralian Deniz İşleri Yönetim Kurulu Başkanı Rengin Bülbül, dünyanın en büyük gemilerinden "Sun Princess" isimli kruvaziyerin 2026 yılındaki ilk seferini gerçekleştirdiğini belirtti.