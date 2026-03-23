Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla 2026 yılı için teşvik bütçesini 550 milyar TL’ye çıkarıyor. 2025’te 435,1 milyar TL olan destekler, yeni dönemde rekor seviyeye ulaşacak. Bu artış, işveren maliyetlerini düşürerek ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

SGK'nın sağladığı teşvikler; kayıtlı istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve işveren üzerindeki mali yükün hafifletilmesi açısından kritik rol oynuyor.

🧾 SGK TEŞVİKLERİ 2026'DA NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirim, işverenlerin en fazla yararlandığı destek kalemi olarak öne çıkıyor. Bu destek sayesinde işletmelerin personel maliyetleri düşerken, yeni istihdamın önü açılıyor.

📊 2025 TEŞVİK DAĞILIMI VE DESTEK KALEMLERİ

2025 yılında SGK tarafından sağlanan başlıca teşvikler şu şekilde gerçekleşti:

268,7 milyar TL: 5 puanlık prim indirimi 62,3 milyar TL: Asgari ücret desteği 27 milyar TL: Yatırım teşvikleri 26,1 milyar TL: Genç, kadın ve mesleki belge teşviki 18,9 milyar TL: Ar-Ge ve tasarım desteği 12 milyar TL: Genç girişimci teşviki 11 milyar TL: Bağ-Kur 5 puan indirimi

Ayrıca engelli istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, kültür yatırımları ve sosyal desteklere yönelik çok sayıda teşvik kalemi de uygulandı.

👥 AKTİF VE PASİF SİGORTALI SAYISI NE DURUMDA?

Aralık 2025 itibarıyla:

26.328.559 aktif sigortalı bulunuyor

Aktif sigortalıların %73,7'si 4/1-(a) kapsamında

17.015.688 pasif sigortalı (emekli vb.)

Pasiflerin yaklaşık %72'si emekli aylığı alıyor

Toplam bağımlı sayısı: 33,8 milyon kişi

Bu veriler, sosyal güvenlik sisteminin Türkiye'de geniş bir nüfusu doğrudan etkilediğini gösteriyor.

📉 İŞSİZLİK ORANI VE İSTİHDAM VERİLERİ

27 Şubat 2026'da açıklanan verilere göre:

İşsizlik oranı: %8,1

İstihdam edilen kişi sayısı: 31,9 milyon

İşgücü: 34,7 milyon kişi

İşgücüne katılım oranı: %52,1

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı ise %8,6 olarak hesaplandı.

🧑‍💼 SGK HANGİ TEŞVİKLERİ VERİYOR?

SGK; özel sektör işverenlerine yönelik olarak toplam 15 farklı sigorta prim teşviki sunuyor. Bu teşviklerin temel amaçları:

Kayıt dışı istihdamı azaltmak

Kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak

Yatırımları teşvik etmek

Prim ödemelerini düzenli hale getirmek

💰 2025'TE SGK HANGİ ÖDEMELERİ YAPTI?

SGK, 2025 yılında sigortalılar ve hak sahiplerine önemli sosyal ödemeler gerçekleştirdi:

2,6 milyar TL evlenme ödeneği

Bu ödemeler, sosyal güvenlik sisteminin yalnızca çalışanları değil, aileleri de kapsayan geniş bir destek mekanizması sunduğunu ortaya koyuyor.

📚 SGK TEŞVİK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

SGK teşvikleri; işverenlerin belirli şartları sağlaması halinde sigorta primlerinde indirim, destek veya muafiyet almasını sağlar.

Bu sistem:

İstihdamı artırmayı

İş gücü maliyetlerini düşürmeyi

Ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlar

Sabah'ın haberine göre; Teşviklerden yararlanmak için işverenlerin genellikle primleri düzenli ödemesi ve kayıtlı istihdam sağlaması gerekir.

📌 ÖNE ÇIKANLAR

2026 SGK teşvik bütçesi: 550 milyar TL 2025 toplam teşvik: 435,1 milyar TL En büyük destek kalemi: 268,7 milyar TL ile 5 puanlık prim indirimi Toplam 15 farklı teşvik programı uygulanıyor İşsizlik oranı (Ocak 2026): %8,1 Aktif sigortalı sayısı: 26,3 milyon kişi

Başlık Veri Detay 2026 Teşvik Bütçesi 550 milyar TL SGK'nın tarihindeki en yüksek destek hedefi 2025 Teşvik Bütçesi 435,1 milyar TL Bir önceki yılın toplam teşvik tutarı En Büyük Teşvik Kalemi 268,7 milyar TL 5 puanlık prim indirimi (işveren hissesi) Toplam Teşvik Sayısı 15 Aktif olarak uygulanan program sayısı Aktif Sigortalı Sayısı 26.328.559 %73,7'si 4/1-(a) kapsamında Pasif Sigortalı Sayısı 17.015.688 %72'si emekli aylığı alıyor Toplam Bağımlı Sayısı 33.881.824 Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler İşsizlik Oranı (Ocak 2026) %8,1 Mevsim etkilerinden arındırılmış veri İstihdam Edilen Kişi Sayısı 31.953.000 Toplam çalışan sayısı İşgücüne Katılım Oranı %52,1 Çalışabilir nüfusun katılım oranı Evlenme Ödeneği (2025) 2,6 milyar TL 19.477 kişiye verildi Cenaze Ödeneği (2025) 1,7 milyar TL 282.070 kişiye verildi Hastalık Ödeneği (2025) 30,5 milyar TL 5 milyondan fazla kişiye İş Kazası Ödeneği (2025) 4,9 milyar TL 579.648 kişiye Analık Ödeneği (2025) 12,9 milyar TL 420.300 kişiye Ölüm Yardımı (2025) 885 milyon TL 53.454 kişiye

❓ İŞTE 16 KALEMDE MİLYARLIK DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI

SGK 2026 teşvik bütçesi ne kadar?

2026 yılı için SGK'nın teşvik bütçesi 550 milyar TL olarak öngörülmektedir.

En büyük SGK teşviki hangisi?

En büyük pay, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirim kalemine aittir.

SGK kaç çeşit teşvik veriyor?

2026 itibarıyla SGK 15 farklı teşvik programı uygulamaktadır.

İşsizlik oranı 2026'da kaç oldu?

2026 Ocak ayında işsizlik oranı %8,1 olarak açıklanmıştır.

SGK teşviklerinden kimler yararlanabilir?

Sigortalı çalışanı olan özel sektör işverenleri, belirli şartları sağlamaları halinde bu teşviklerden yararlanabilir.