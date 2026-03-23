İstihdama 550 milyarlık dev kalkan: SGK’dan 2026 hamlesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK), istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak amacıyla 2026 yılı için teşvik bütçesini 550 milyar TL’ye çıkarıyor. 2025’te 435,1 milyar TL olan destekler, yeni dönemde rekor seviyeye ulaşacak. Bu artış, işveren maliyetlerini düşürerek ekonomiye doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

SGK'nın sağladığı teşvikler; kayıtlı istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve işveren üzerindeki mali yükün hafifletilmesi açısından kritik rol oynuyor.

🧾 SGK TEŞVİKLERİ 2026'DA NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirim, işverenlerin en fazla yararlandığı destek kalemi olarak öne çıkıyor. Bu destek sayesinde işletmelerin personel maliyetleri düşerken, yeni istihdamın önü açılıyor.

📊 2025 TEŞVİK DAĞILIMI VE DESTEK KALEMLERİ

2025 yılında SGK tarafından sağlanan başlıca teşvikler şu şekilde gerçekleşti:

  1. 268,7 milyar TL: 5 puanlık prim indirimi
  2. 62,3 milyar TL: Asgari ücret desteği
  3. 27 milyar TL: Yatırım teşvikleri
  4. 26,1 milyar TL: Genç, kadın ve mesleki belge teşviki
  5. 18,9 milyar TL: Ar-Ge ve tasarım desteği
  6. 12 milyar TL: Genç girişimci teşviki
  7. 11 milyar TL: Bağ-Kur 5 puan indirimi

Ayrıca engelli istihdamı, iş sağlığı ve güvenliği, kültür yatırımları ve sosyal desteklere yönelik çok sayıda teşvik kalemi de uygulandı.

👥 AKTİF VE PASİF SİGORTALI SAYISI NE DURUMDA?

Aralık 2025 itibarıyla:

  • 26.328.559 aktif sigortalı bulunuyor
  • Aktif sigortalıların %73,7'si 4/1-(a) kapsamında
  • 17.015.688 pasif sigortalı (emekli vb.)
  • Pasiflerin yaklaşık %72'si emekli aylığı alıyor
  • Toplam bağımlı sayısı: 33,8 milyon kişi

Bu veriler, sosyal güvenlik sisteminin Türkiye'de geniş bir nüfusu doğrudan etkilediğini gösteriyor.

📉 İŞSİZLİK ORANI VE İSTİHDAM VERİLERİ

27 Şubat 2026'da açıklanan verilere göre:

  • İşsizlik oranı: %8,1
  • İstihdam edilen kişi sayısı: 31,9 milyon
  • İşgücü: 34,7 milyon kişi
  • İşgücüne katılım oranı: %52,1

Mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı ise %8,6 olarak hesaplandı.

🧑‍💼 SGK HANGİ TEŞVİKLERİ VERİYOR?

SGK; özel sektör işverenlerine yönelik olarak toplam 15 farklı sigorta prim teşviki sunuyor. Bu teşviklerin temel amaçları:

  • Kayıt dışı istihdamı azaltmak
  • Kadın, genç ve engelli istihdamını artırmak
  • Yatırımları teşvik etmek
  • Prim ödemelerini düzenli hale getirmek

💰 2025'TE SGK HANGİ ÖDEMELERİ YAPTI?

SGK, 2025 yılında sigortalılar ve hak sahiplerine önemli sosyal ödemeler gerçekleştirdi:

  • 2,6 milyar TL evlenme ödeneği
  • 1,7 milyar TL cenaze ödeneği
  • 4,9 milyar TL iş kazası geçici iş göremezlik ödeneği
  • 30,5 milyar TL hastalık ödeneği
  • 12,9 milyar TL analık ödeneği
  • 885 milyon TL ölüm yardımı

Bu ödemeler, sosyal güvenlik sisteminin yalnızca çalışanları değil, aileleri de kapsayan geniş bir destek mekanizması sunduğunu ortaya koyuyor.

📚 SGK TEŞVİK SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

SGK teşvikleri; işverenlerin belirli şartları sağlaması halinde sigorta primlerinde indirim, destek veya muafiyet almasını sağlar.

Bu sistem:

  • İstihdamı artırmayı
  • İş gücü maliyetlerini düşürmeyi
  • Ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlar

Sabah'ın haberine göre; Teşviklerden yararlanmak için işverenlerin genellikle primleri düzenli ödemesi ve kayıtlı istihdam sağlaması gerekir.

📌 ÖNE ÇIKANLAR

  1. 2026 SGK teşvik bütçesi: 550 milyar TL
  2. 2025 toplam teşvik: 435,1 milyar TL
  3. En büyük destek kalemi: 268,7 milyar TL ile 5 puanlık prim indirimi
  4. Toplam 15 farklı teşvik programı uygulanıyor
  5. İşsizlik oranı (Ocak 2026): %8,1
  6. Aktif sigortalı sayısı: 26,3 milyon kişi
BaşlıkVeriDetay
2026 Teşvik Bütçesi550 milyar TLSGK'nın tarihindeki en yüksek destek hedefi
2025 Teşvik Bütçesi435,1 milyar TLBir önceki yılın toplam teşvik tutarı
En Büyük Teşvik Kalemi268,7 milyar TL5 puanlık prim indirimi (işveren hissesi)
Toplam Teşvik Sayısı15Aktif olarak uygulanan program sayısı
Aktif Sigortalı Sayısı26.328.559%73,7'si 4/1-(a) kapsamında
Pasif Sigortalı Sayısı17.015.688%72'si emekli aylığı alıyor
Toplam Bağımlı Sayısı33.881.824Sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler
İşsizlik Oranı (Ocak 2026)%8,1Mevsim etkilerinden arındırılmış veri
İstihdam Edilen Kişi Sayısı31.953.000Toplam çalışan sayısı
İşgücüne Katılım Oranı%52,1Çalışabilir nüfusun katılım oranı
Evlenme Ödeneği (2025)2,6 milyar TL19.477 kişiye verildi
Cenaze Ödeneği (2025)1,7 milyar TL282.070 kişiye verildi
Hastalık Ödeneği (2025)30,5 milyar TL5 milyondan fazla kişiye
İş Kazası Ödeneği (2025)4,9 milyar TL579.648 kişiye
Analık Ödeneği (2025)12,9 milyar TL420.300 kişiye
Ölüm Yardımı (2025)885 milyon TL53.454 kişiye

SGK 2026 teşvik bütçesi ne kadar?

SGK 2026 teşvik bütçesi ne kadar?

2026 yılı için SGK'nın teşvik bütçesi 550 milyar TL olarak öngörülmektedir.

En büyük SGK teşviki hangisi?

En büyük pay, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinde 5 puanlık indirim kalemine aittir.

SGK kaç çeşit teşvik veriyor?

2026 itibarıyla SGK 15 farklı teşvik programı uygulamaktadır.

İşsizlik oranı 2026'da kaç oldu?

2026 Ocak ayında işsizlik oranı %8,1 olarak açıklanmıştır.

SGK teşviklerinden kimler yararlanabilir?

Sigortalı çalışanı olan özel sektör işverenleri, belirli şartları sağlamaları halinde bu teşviklerden yararlanabilir.

