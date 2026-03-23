🏠 Konut satışında bina yaşı tuzağı: Yanıltıcı ilanlara dikkat

İlanlardaki rakam oyunlarına kanmayın! Satın aldığınız evin yaşı yalan çıkarsa sözleşmeyi feshedip paranızı kuruşu kuruşuna geri alabilirsiniz. İşte dolandırıcıların maskesini düşürecek o yöntemler...

Emlak ilanlarında bina yaşının gerçeğe aykırı yazılması, konut alıcıları için ciddi bir risk oluşturuyor. Türkiye'de artan deprem kaygısı nedeniyle güvenli konut arayan vatandaşlar, yanıltıcı bilgilerle mağdur olabiliyor. Uzmanlara göre, bu tür durumlarda sözleşme feshi ve ücret iadesi mümkün.

🔎 ÖNE ÇIKANLAR

İlanlarda bina yaşı gerçekte olduğundan düşük gösterilebiliyor "0 yaşında" denilen binaların yıllardır kullanıldığı ortaya çıkabiliyor Yanıltıcı bilgi verilmesi hukuki sorumluluk doğuruyor Tüketici, sözleşmeyi feshedip parasını geri alabiliyor Emlak danışmanları da sorumluluktan kaçamıyor Şikâyetler CİMER ve ilgili kurumlara yapılabiliyor

🧱 YANILTICI İLANLAR NEDEN ARTIYOR?

Son dönemde satılık ve kiralık konut ilanlarında ciddi tutarsızlıklar dikkat çekiyor. Özellikle yeni veya görece genç binalar için verilen ilanlarda, bina yaşının olduğundan farklı yazıldığı görülüyor.

Bazı ilanlarda bina yaşı "0" olarak belirtilmesine rağmen yapının yıllardır ayakta olduğu tespit edildi. Bir başka örnekte ise "5 yaşında" denilen binanın aslında 2015 yapımı olduğu, yani 11 yıllık olduğu ortaya çıktı.

Hatta aynı bölgede tüm binalar 25-30 yıllık olmasına rağmen bir ilanda "11-15 yaşında" ifadesi kullanıldığı ve ilan sahibinin bunu "Evin dikkat çekmesi için böyle yaptıklarını" kabul ettiği aktarıldı.

⚖️ İLANLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ NEDİR?

Gayrimenkul Hukukçusu Ümit Yasin Kısa, ilanların hukuki çerçevesini şöyle açıkladı:

"Bilinen ilan sitelerinde verilen ilanlar, icaba davet niteliği taşır. Bunun anlamı, bir mal sahibinin elinde bulunan bir malı satış yoluyla devretmek istediği, bunun için alıcıların teklif yapabileceği, bu teklif mal sahibi tarafından da kabul edilirse karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin kurulacağıdır."

Yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ise:

"Mal sahibi veya yetkilisi tarafından teklife davet esnasında esaslı yanıltıcı bilgi bulunan bir beyan sunulursa, karşı taraf eğer tüketici ise bu kanuna göre tüketicinin yanıltılması anlamına gelir."

⚠️ HER ALICI TÜKETİCİ SAYILIR MI?

Kısa, her alıcının tüketici statüsünde olmadığını vurguladı:

"Unutmamak gerekir ki her satış işlemindeki alıcı gerçek kişi tüketici konumunda değildir. Bu malı yatırım için alıyor olabilir. Dolayısıyla her olayda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanması imkânı olamayacaktır."

Bu nedenle bazı durumlar ceza hukuku yerine hukuki uyuşmazlık kapsamında değerlendiriliyor.

🧑‍💼 EMLAK DANIŞMANININ SORUMLULUĞU VAR MI?

Hürriyet'in haberine göre; Uzman isim, emlak danışmanlarının da sorumluluğuna dikkat çekti:

"Emlak danışmanlığı, Türk Borçlar Kanunu'nda simsarlık sözleşmesi adı ile tarif edilen bir tür vekalet ilişkisi doğuran iştir. Emlak danışmanı hukuka aykırı olarak bir tarafın menfaati aleyhine hareket ederse sorumluluğu doğar."

"Tacir olan bir emlak danışmanının mal sahibinin beyanının bu şekilde olduğunu belirterek sorumluluktan kurtulması mümkün değildir."

📄 YANILTICI BİLGİ VARSA SÖZLEŞME İPTAL EDİLİR Mİ?

Yanlış bina yaşı bilgisiyle yapılan işlemlerde tüketicinin hakları bulunuyor:

"Bu durumda bina yaşının kendisine yanlış bildirildiğini, hile ile kandırıldığını iddia edebilir."

"Tüketici konumundaki kişiler, yasal sürelere uyarak sözleşmesini bu sebeplerle feshetme veya indirim isteme imkânına sahip olabilir."

Ayrıca ödenen emlak komisyonunun geri talep edilebileceği belirtiliyor.

💸 MASRAF VE ZARARLAR GERİ ALINABİLİR Mİ?

Yanıltıcı ilan nedeniyle oluşan zararlar da talep edilebiliyor:

"Hileli davranışlar ile karşılaşan alıcı, söz konusu mal sahibi ve emlak danışmanı ile hiç karşılaşmamış olsaydı hangi durumda olacak idiyse maddi olarak aynı duruma getirilmesini talep etme imkanına sahiptir."

Bu zararlar "menfi zarar" kapsamında değerlendiriliyor.

📢 NEREYE ŞİKAYET EDİLİR?

Uzmanlara göre şikâyet başvuruları şu yollarla yapılabilir:

"Bu tip şikâyet başvuruları direkt kuruma yapılabileceği gibi ayrıca CİMER üzerinden de ilgili bakanlık seçilerek yapılabilir."

Başvurularda ilan görselleri, sözleşmeler ve diğer belgeler sunulabiliyor.

🏢 BİNA YAŞI TAPUDA YAZAR MI?

Tapu kayıtlarında bazı bilgiler yer alsa da detay için ek belgeler gerekiyor:

"Aslında bu gibi detaylı bilgiler için tapu takyidat belgesini görmek gerekir."

Ancak uygulamada bu belgelere erişim her zaman kolay olmayabiliyor.

❓ EVİNİZ GERÇEKTEN KAÇ YAŞINDA? İŞTE GİZLENEN GERÇEKLER VE HAKLARINIZ

Bina yaşı yanlış yazılmışsa ne yapabilirim?

Sözleşmeyi feshedebilir, bedel iadesi veya indirim talep edebilirsiniz.

Emlakçı sorumluluktan kaçabilir mi?

Hayır. Hukuka aykırı işlemde sorumluluk taşır.

Her alıcı tüketici sayılır mı?

Hayır. Yatırım amaçlı alımlarda farklı hükümler uygulanabilir.

Hangi masrafları geri alabilirim?

Ekspertiz, yol masrafı ve fırsat kaybı gibi zararlar talep edilebilir.

Şikâyet nereye yapılır?

CİMER veya ilgili bakanlıklara başvuru yapılabilir.