İstanbul hız koridoru açılıyor: Havalimanı hattında geri sayım

İstanbul’da ulaşımı kökten değiştirecek Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı’nda sona yaklaşıldı. Proje tamamlandığında şehir içi yolculuk süreleri ciddi ölçüde kısalacak. Yeni hat, hız ve kapasitesiyle İstanbul ulaşımında kritik bir dönüm noktası olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılında müjdesini verdiği Halkalı–İstanbul Havalimanı–Gayrettepe Metro Hattı'nda çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.



🚇 OLAYIN ARKA PLANI: DEV METRO PROJESİNDE SON AŞAMA

Proje kapsamında:

Tünel kazıları tamamlandı

İstasyonlarda ince işler sürüyor

Peyzaj düzenlemeleri yapılıyor

Elektromekanik sistemlerin kurulumu devam ediyor

Test ve devreye alma süreçlerinin ardından hattın hizmete açılması planlanıyor.

⚡ ULAŞIM SÜRELERİ DRAMATİK ŞEKİLDE KISALACAK

Yeni metro hattı devreye girdiğinde İstanbul'da ulaşım süreleri "dakikalar" seviyesine inecek:

Halkalı – İstanbul Havalimanı: 30 dakika

Halkalı – Gayrettepe: 57 dakika

Halkalı – Kağıthane: 54 dakika

Halkalı – Göktürk: 43 dakika

Saatte 120 km hız kapasitesine ulaşacak hat, İstanbul'un en hızlı metro sistemlerinden biri olacak.



🏗️ BAKAN URALOĞLU'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projenin Arnavutköy–Halkalı kesiminde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Uraloğlu, hattın tamamlanmasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi adı altında; tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız."

Ayrıca Türkiye'nin artık raylı sistem teknolojisinde kendi üretim gücüne sahip olduğunu vurguladı.

🌍 PROJENİN ETKİLERİ: İSTANBUL ULAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Bu dev hat yalnızca ulaşım süresini kısaltmakla kalmayacak:

Trafik yoğunluğunu azaltacak Havalimanı erişimini hızlandıracak Şehir içi entegrasyonu güçlendirecek Ekonomik ve sosyal hareketliliği artıracak

Sabah'ın haberine göre; Metro hattı, İstanbul'un kuzey-güney aksında stratejik bir bağlantı görevi görecek.

🔮 GELECEK BEKLENTİLERİ: TAM KAPASİTE HİZMET İÇİN GERİ SAYIM

Sertifikasyon ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından hattın 2026 yılı içinde tamamen hizmete alınması hedefleniyor.

Uzmanlara göre bu proje, İstanbul'un ulaşım altyapısında uzun yıllar referans gösterilecek bir model olacak.

❓ İŞTE 5 SORU 5 CEVAPTA İSTANBUL'UN YENİ "HIZ DAMARI"

Halkalı–İstanbul Havalimanı metro hattı ne zaman açılacak?

Test ve sertifikasyon süreçlerinin ardından 2026 yılı içinde tamamen hizmete alınması hedefleniyor.

Metro hattı ne kadar hızlı olacak?

Saatte 120 kilometre hıza ulaşabilecek.

Toplam hat uzunluğu ne kadar?

Yaklaşık 69 kilometrelik bir ring hattı olacak.

Havalimanına ulaşım süresi ne kadar sürecek?

Halkalı'dan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 30 dakika sürecek.

Bu hat neden önemli?

İstanbul'da trafik yükünü azaltarak hızlı, güvenli ve entegre ulaşım sağlayacak.