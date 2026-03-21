Borsada spor hisseleri yere çakıldı: Yatırımcı kayıpta
Rekor transfer harcamalarına rağmen Avrupa’ya erken veda eden spor kulüpleri, sahadaki başarısızlığın faturasını borsada da ödedi. Spor hisseleri son 1 yılda sert düşüşle yatırımcıyı zarara uğrattı. Kulüplerin piyasa değeri aynı dönemde 22.3 milyar lira azalarak 46.2 milyara geriledi
Borsa İstanbul'da yıl genelinde yükseliş yaşanmasına rağmen spor şirketleri yatırımcısına kaybettirdi. Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son haftalarda dalgalanma görülse de, endeks yıl başından bu yana yüzde 15'in üzerinde artış göstermişti. Ancak spor endeksi bu dönemde yüzde 11 gerileyerek en kötü performans gösteren sektör oldu. Sabah'ın haberine göre dört büyük kulübün hisseleri de bu düşüşten nasibini aldı. Yıl başından bu yana Fenerbahçe yüzde 17.8, Trabzonspor yüzde 11.2, Beşiktaş yüzde 7.3 ve Galatasaray yüzde 4.3 değer kaybetti.
1 YILDA SERT KAYIP
Son 1 yıllık verilere bakıldığında tablo daha da çarpıcı. Borsa genelinde yüzde 30'un üzerinde yükseliş yaşanırken, spor endeksi yüzde 37 düşerek yatırımcısını en çok zarara uğratan sektör oldu. Aynı dönemde Galatasaray yüzde 19.4, Fenerbahçe yüzde 22.2, Beşiktaş yüzde 42.2 ve Trabzonspor yüzde 55.4 değer kaybetti.
PİYASA DEĞERLERİ ERİDİ
Spor hisselerindeki düşüş kulüplerin piyasa değerlerini de ciddi şekilde etkiledi. Dört büyük kulübün toplam piyasa değeri son 1 yılda 68.6 milyar liradan 46.2 milyar liraya geriledi. Böylece toplamda 22.3 milyar liralık değer kaybı yaşandı.
Kulüp bazında bakıldığında Fenerbahçe'nin piyasa değeri 22.6 milyar liradan 17.6 milyara, Galatasaray'ın 18.6 milyardan 14.9 milyara, Beşiktaş'ın 11.4 milyardan 6.6 milyara, Trabzonspor'un ise 15.9 milyardan 7.1 milyara düştü.
BAŞKAN DEĞİŞİMİ DE YETMEDİ
Fenerbahçe'de 2025 Eylül ayında gerçekleşen başkanlık değişimi de hisselerdeki düşüşü durduramadı. Yeni yönetim döneminde kulüp hisselerinde yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde kayıp yaşanırken, piyasa değerinde milyarlarca liralık erime dikkat çekti.
Uzmanlar, spor kulüplerinin finansal yapıları, sık sık yapılan bedelli sermaye artırımları ve sportif başarısızlıkların hisseler üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.