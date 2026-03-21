Borsada spor hisseleri yere çakıldı: Yatırımcı kayıpta

Borsa İstanbul'da yıl genelinde yükseliş yaşanmasına rağmen spor şirketleri yatırımcısına kaybettirdi. Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle son haftalarda dalgalanma görülse de, endeks yıl başından bu yana yüzde 15'in üzerinde artış göstermişti. Ancak spor endeksi bu dönemde yüzde 11 gerileyerek en kötü performans gösteren sektör oldu. Sabah'ın haberine göre dört büyük kulübün hisseleri de bu düşüşten nasibini aldı. Yıl başından bu yana Fenerbahçe yüzde 17.8, Trabzonspor yüzde 11.2, Beşiktaş yüzde 7.3 ve Galatasaray yüzde 4.3 değer kaybetti.

1 YILDA SERT KAYIP



Son 1 yıllık verilere bakıldığında tablo daha da çarpıcı. Borsa genelinde yüzde 30'un üzerinde yükseliş yaşanırken, spor endeksi yüzde 37 düşerek yatırımcısını en çok zarara uğratan sektör oldu. Aynı dönemde Galatasaray yüzde 19.4, Fenerbahçe yüzde 22.2, Beşiktaş yüzde 42.2 ve Trabzonspor yüzde 55.4 değer kaybetti.