3 milyon vatandaşın gözü bu yasada: Tapular bedelsiz iade ediliyor

AK Parti tarafından TBMM’ye sunulan torba yasa teklifiyle, uzun yıllardır süren kadastro ve tapu ihtilaflarına kapsamlı çözüm hedefleniyor. Yaklaşık 80 bin taşınmaz ve 3 milyona yakın vatandaşı ilgilendiren düzenlemeyle bazı tapuların bedelsiz şekilde geçerli sayılması planlanıyor. Düzenleme aynı zamanda devletin olası 516 milyar TL’lik mali yükten kurtulmasını amaçlıyor.

ÖNE ÇIKANLAR

Yaklaşık 80 bin taşınmazın mülkiyet sorunu çözüme kavuşacak.

sorunu çözüme kavuşacak. 3 milyona yakın vatandaş düzenlemeden doğrudan etkileniyor.

düzenlemeden doğrudan etkileniyor. Şartları taşıyan tapular bedel alınmadan geçerli kabul edilecek.

Tapu kayıtlarındaki orman şerhleri kaldırılabilecek.

Devletin dava ve faiz yükünden 516 milyar TL tasarruf etmesi bekleniyor.

Sulama kanallarında güvenlik için bariyer ve çit zorunluluğu getirilecek.

getirilecek. Karbon yutak ormanları kurulması için Orman Genel Müdürlüğü'ne yetki verilecek.

KADASTRO VE TAPU SORUNLARININ ARKA PLANI

Türkiye'de özellikle orman kadastrosu çalışmaları sırasında bazı özel mülkiyet taşınmazlarının "devlet ormanı" sınırları içinde kalması, uzun yıllardır hukuki ihtilaflara neden oluyor.

TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifine göre:

Yaklaşık 80 bin taşınmaz düzenleme kapsamına giriyor.

Bu taşınmazların toplam alanı 120 bin hektar civarında.

49 bin parsel için dava açılmış, kalan 31 bin parsel için ise dava açılması öngörülüyor.

Teklif, hem vatandaş mağduriyetini gidermeyi hem de kamu maliyesi üzerindeki yükü azaltmayı amaçlayan bir çözüm modeli içeriyor.

MEVCUT TAPULARIN GEÇERLİ SAYILMASI VE İADE SÜRECİ

Düzenleme kapsamında bazı tapu kayıtları için yeni bir hukuki çerçeve oluşturuluyor.

Yasa teklifine göre:

Şartları taşıyan mevcut tapular geçerli kabul edilecek.

Tapu kütüklerinde yer alan orman şerhleri kaldırılabilecek.

Daha önce iptal edilen bazı taşınmazlar hak sahiplerine iade edilebilecek.

Bu düzenlemenin özellikle uzun süredir devam eden mülkiyet davalarının çözülmesine katkı sağlaması bekleniyor.

KAMU MALİYESİNE ETKİSİ: 516 MİLYAR TL TASARRUF

Mahkemeler tarafından belirlenen rayiç bedeller, faizler ve dava giderleri dikkate alındığında devlet açısından önemli bir mali yük oluşabileceği belirtiliyor.

Teklifin gerekçesinde:

Faizler

Yargılama giderleri

İcra masrafları

Avukatlık ücretleri

dikkate alındığında toplam mali yükün 516 milyar TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor. Yeni düzenleme ile bu yükün önemli ölçüde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ORMAN ALANLARI VE AĞAÇLANDIRMA POLİTİKASI

Düzenleme kapsamında iade edilen taşınmazların yerine en az aynı büyüklükte alanın ağaçlandırılması planlanıyor.

Bu kapsamda:

Yeni sahalar Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilecek

Ağaçlandırma çalışmalarıyla orman varlığının korunması amaçlanacak

Aynı yasa teklifinde ayrıca karbon yutak ormanları kurulması için Orman Genel Müdürlüğü'ne yeni yetkiler veriliyor.

Bu adımın amacı:

İklim değişikliği ile mücadele

Ormanların karbon tutma kapasitesinin artırılması

Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalarına uyum sağlanması

olarak belirtiliyor.

ÇIRALI İÇİN 2B DÜZENLEMESİ

Teklifte ayrıca 2B arazileri ile ilgili özel bir düzenleme de yer alıyor.

Bu kapsamda:

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı Mahallesi başta olmak üzere

Benzer mülkiyet sorunlarının yaşandığı bölgelerde

yeniden 2B uygulaması yapılabilmesi hedefleniyor.

SULAMA KANALLARINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Yasa teklifinin dikkat çeken maddelerinden biri de sulama kanallarındaki güvenlik önlemleri.

Yeni düzenlemeye göre:

Sulama kanallarının çevresine bariyer veya çit yapılması zorunlu hale getirilecek

Bu sorumluluk belediyeler veya il özel idareleri tarafından yerine getirilecek

Amaç, özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmek.

DSİ SERVİS YOLLARI VE ARAZİ SATIŞI

Sabah'ın haberine göre; Teklif, Devlet Su İşleri (DSİ) mülkiyetindeki bazı alanların kullanımına yönelik düzenlemeler de içeriyor.

Buna göre:

Yaklaşık 50 bin kilometrelik servis yolu ulaşım, bisiklet yolu ve rekreasyon alanı olarak kullanılabilecek

DSİ'ye ait hisseli taşınmazların

imar planı içinde 400 metrekareye kadar,

imar planı dışında 4 bin metrekareye kadar olan kısımları

hissedarlarına rayiç bedelle satılabilecek.

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ İÇİN VERGİ MUAFİYETİ

Torba yasa teklifinde ayrıca Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazileri için de özel bir düzenleme bulunuyor.

Buna göre:

AOÇ'ye ait gayrimenkuller

bina ve arazi vergilerinden muaf tutulacak

Bu adımın amacı, çiftliğin tarihi ve tarımsal misyonunun korunması olarak ifade ediliyor.

GELECEK BEKLENTİLERİ

Uzmanlara göre düzenleme yürürlüğe girdiği takdirde:

Uzun yıllardır devam eden kadastro davalarının önemli bölümü sona erebilir

Mülkiyet belirsizliği yaşayan vatandaşlar için hukuki güvence oluşabilir

Kamu maliyesi üzerindeki yük azalabilir

Ancak teklifin yürürlüğe girebilmesi için TBMM'de görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor.

MİLYONLARCA KİŞİYE TAPU MÜJDESİ! 6 SORU VE 6 CEVAPLA 80 BİN TAŞINMAZDA DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR

Tapular gerçekten bedelsiz iade mi edilecek?

Yasa teklifine göre şartları sağlayan bazı tapu kayıtları bedel alınmadan geçerli kabul edilecek ve iptal edilen taşınmazlar hak sahiplerine iade edilebilecek.

Düzenleme kaç kişiyi etkiliyor?

Yaklaşık 3 milyon vatandaşın düzenlemeden doğrudan etkilenmesi bekleniyor.

Kaç taşınmaz düzenleme kapsamına giriyor?

Toplamda yaklaşık 80 bin taşınmaz ve 120 bin hektarlık alan düzenleme kapsamına dahil ediliyor.

Devlet neden 516 milyar TL yükten kurtuluyor?

Mahkeme kararları sonucunda ödenebilecek rayiç bedeller, faizler ve dava giderleri toplamda bu büyüklükte bir mali yük oluşturabileceği için düzenleme ile bu risk azaltılmak isteniyor.

2B düzenlemesi hangi bölgeleri kapsıyor?

Başta Antalya Kemer Çıralı Mahallesi olmak üzere benzer mülkiyet sorunlarının yaşandığı alanlarda yeniden 2B uygulaması yapılması hedefleniyor.

Sulama kanallarında hangi güvenlik önlemleri alınacak?