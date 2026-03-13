Normal takvime göre SSK emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ayın 25'i ile 28'i arasında alırken, memur emeklilerine ise her ayın 15'inde ödeme yapılıyor. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. Bu yıl ise emeklilere her bayram için 4'er bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Başkan Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini bu yıl da bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada emeklilere yönelik bayram ödemelerine ilişkin takvimin netleştiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bu yıl da bayramdan önce hesaplara yatırılacağını belirterek, mart ayı maaş ödemelerinin de öne çekildiğini açıkladı.

📍 Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise 18 Mart 2026 tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak.

📍 Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar 15 Mart 2026 tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak. 📍 Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

BU YIL İKRAMİYE ÖDEMESİ 150 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar liranın üzerinde olacağı hesaplanıyor.

Geçen yıl emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri de dikkat çekici boyutlara ulaşmıştı. 2025 yılında Kurban Bayramı'nda yapılan ödemelerle birlikte toplam ikramiye tutarı 100 milyar liranın üzerine çıkarken, yalnızca Kurban Bayramı için yapılan ödeme 57,4 milyar lira olmuştu. 2024 yılında ise toplam ikramiye ödemesi 84,2 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Emeklilere 2018 yılından bu yana toplam 369,5 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.

Bayram ikramiyeleri yıllar içinde kademeli olarak artırıldı. Her bir bayram için ikramiye tutarı 2018 yılında 1.000 lira, 2021'de 1.100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te 3 bin lira, 2025'te ise 4 bin lira olarak uygulanmaya başladı.

2018 ile 2025 yılları arasındaki sekiz yıllık dönemde emeklilere toplam 369,5 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek ödemelerle birlikte toplam tutarın yarım trilyon lirayı aşması bekleniyor.