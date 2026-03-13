CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mart ayı maaş ödemelerinin yapılacağı tarih netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarının öne çekildiğini ve bayram ikramiyeleriyle birlikte ödemelerin 14 Mart’tan itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı. Buna göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emeklinin maaş ve ikramiyeleri 14-19 Mart tarihleri arasında kademeli olarak ödenecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada emeklilere yönelik bayram ödemelerine ilişkin takvimin netleştiğini duyurdu. Başkan Erdoğan, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bu yıl da bayramdan önce hesaplara yatırılacağını belirterek, mart ayı maaş ödemelerinin de öne çekildiğini açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Emeklilerin bayram ikramiyesini bu yıl da bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerin bu ayki maaş ödemelerini de öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz" dedi.

Normal takvime göre SSK emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ayın 25'i ile 28'i arasında alırken, memur emeklilerine ise her ayın 15'inde ödeme yapılıyor. Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. Bu yıl ise emeklilere her bayram için 4'er bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

MAAŞ VE İKRAMİYELER 14–19 MART ARASINDA ÖDENECEK

Açıklanan yeni ödeme takvimine göre emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan mart ayı ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanların ödemeleri 14 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

📍Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar 15 Mart 2026 tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak.
📍Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanların ödemeleri ise 16 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 25 ve 26 olanların ödemeleri 17 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

📍Ödeme günü 27 ve 28 olan Bağ-Kur emeklileri ise 18 Mart 2026 tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak.

📍Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

BU YIL İKRAMİYE ÖDEMESİ 150 MİLYAR LİRAYI AŞACAK

Bu yıl yaklaşık 17,7 milyon emekliye yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin toplam tutarının 150 milyar liranın üzerinde olacağı hesaplanıyor.

Geçen yıl emeklilere yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri de dikkat çekici boyutlara ulaşmıştı. 2025 yılında Kurban Bayramı'nda yapılan ödemelerle birlikte toplam ikramiye tutarı 100 milyar liranın üzerine çıkarken, yalnızca Kurban Bayramı için yapılan ödeme 57,4 milyar lira olmuştu. 2024 yılında ise toplam ikramiye ödemesi 84,2 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Bayram ikramiyeleri yıllar içinde kademeli olarak artırıldı. Her bir bayram için ikramiye tutarı 2018 yılında 1.000 lira, 2021'de 1.100 lira, 2023'te 2 bin lira, 2024'te 3 bin lira, 2025'te ise 4 bin lira olarak uygulanmaya başladı.

2018 ile 2025 yılları arasındaki sekiz yıllık dönemde emeklilere toplam 369,5 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi yapıldı. Bu yıl gerçekleştirilecek ödemelerle birlikte toplam tutarın yarım trilyon lirayı aşması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesi; SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeniyor.

Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.

DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDEME

Emekli olup hayatta olanlar ikramiyenin tamamını alırken, dul ve yetim aylığı alanlara ödemeler hisse oranına göre yapılıyor. Buna göre eşten maaş alanlar yüzde 75, hem kendi emekli aylığı olup hem de eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanabiliyor.

🔴Birden fazla emekli aylığı bulunan kişiler ise kendileri için en yüksek ödeme imkanı sağlayan aylık üzerinden bayram ikramiyesi alabiliyor.

7 SORUDA EMEKLİLERE MAAŞ VE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ

1- Emeklilere maaş ve bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Yeni ödeme takvimine göre emeklilerin mart ayı maaşları ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

2- SSK emeklilerinin ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak?

SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 olanların maaş ve ikramiyeleri 14 Mart'ta ödenecek. Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar 15 Mart'ta, ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlar ise 16 Mart'ta ödemelerini alacak.

3- Bağ-Kur emeklileri maaş ve ikramiyelerini ne zaman alacak?

Bağ-Kur kapsamında ödeme günü 25 ve 26 olan emeklilerin maaş ve ikramiyeleri 17 Mart 2026'da hesaplara yatırılacak. Ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise ödemelerini 18 Mart 2026'da alacak.

4- Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin ödemesi hangi tarihte yapılacak?

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Mart 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

5- Bu yıl bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere iki kez ödeme yapılacak. Her bir bayram için ikramiye tutarı 4 bin lira olarak uygulanacak.

6- Bayram ikramiyesinden kimler yararlanacak?

SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahipleri de ödeme alacak.

7- Dul ve yetim aylığı alanlar ikramiyeyi nasıl alacak?

Emekli olup hayatta olan kişiler ikramiyenin tamamını alacak. Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranına göre ödeme alacak. Buna göre eşten maaş alanlara yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara yüzde 50, yetim aylığı alanlara ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek. Birden fazla emekli maaşı bulunan kişiler ise en yüksek ödemeye imkan veren maaş üzerinden ikramiye alabilecek.

