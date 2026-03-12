CANLI YAYIN

81 ilde 5G devrimi başlıyor! İlk 'Alo'yu Başkan Erdoğan diyecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye'de yüksek hızlı internet dönemini başlatacak olan 5G teknolojisine geçiş için günler kalırken, 1 Nisan’da, 81 il merkezinde aynı anda devreye alınacak. Sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi alanlarda devrim etkisi yaratacak 5G ile ilk “ALO”yu Başkan Recep Tayyip Erdoğan diyecek.

Türkiye'de yüksek hızlı internet dönemini başlatacak olan 5G teknolojisine geçiş için günler kalırken, 1 Nisan'da 81 il merkezi 5G teknolojisi ile tanışacak.

5G test ve deneme amaçlı şu an bazı stadyumlar, İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kullanılırken 1 Nisan Çarşamba gününden itibaren resmi olarak kullanıma alınacak. Hizmete alma töreninin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenleneceği ve 5G ile ilk "ALO"yu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın diyeceği ifade edildi.

SANİYEDE 20 GİGABİT VERİ AKTARIM HIZI
Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Test-deneme süreçleri İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde devam eden 5G teknolojisi 1 Nisan itibariyle tüm ülkede kullanıma başlanacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

5G ihalesinin gerçekleştirildiği BTK salonunda yine devreye alma töreninin de yapılmasının planlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, GSM operatörlerinin yöneticileriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden uzaktan bağlantı kuracak. Başkan Erdoğan'ın resmi olarak devreye alınacak 5G ile ilk bağlantıyı bu salon ile kurması ve temsili ilk "ALO"yu demesi planlanıyor.

81 İLDE 5G ALTYAPISI TAMAMLANIYOR

Sunacağı saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı ile 5G, nisan itibarıyla ülke genelinde 81 il merkezinde müşterilerin hizmetine sunulacak. 5G hizmetlerini 2 yıl içinde de Türkiye'nin her noktasında vatandaşa ulaşır hale gelecek. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone 5G frekans paketlerini alarak ağlarını bu teknolojiyi destekleyecek şekilde hazırlamaya devam ederken, baz istasyonları ve altyapı ekipmanlarının bu teknolojiye uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

EĞİTİMDEN SAĞLIĞA DEVRİM YAŞANACAK
5G ile internet hızı ve performansı artacağı gibi mobil internet hızları ve veri aktarımı mevcut 4,5G'ye göre çok daha yüksek olacak. 5G ile gecikme süresi ciddi şekilde düşecek. Bu da uzaktan ameliyatlarda, otonom araçlarda, gerçek zamanlı uygulamalarda ve sanal gerçeklik gibi alanlarda avantaj sağlayacak. Aynı anda çok daha fazla cihaz bağlantısı desteklenecek. 5G sektörel dönüşümü de getirecek. Bu kapsamda sağlık, eğitim, lojistik ve üretim gibi alanlarda 5G'nin etkisi büyük olacak.

MİLLİLİK DESTEKLENECEK
5G yetkilendirmeleri kapsamında, ilk yıl için yüzde 50 oranında yerli malı belgeli ürün kullanımı ve en az yüzde 5 oranında milli haberleşme ürünü kullanım zorunluluğu getirilecek. Takip eden yıllarda ise yerli malı belgeli ürün oranı kademeli olarak artırılarak yüzde 60 seviyesine çıkarılacak.

4.5G uygulamasında bu yükümlülük başlangıçta yüzde 30 olarak uygulanmış, sonrasında yüzde 45'e yükseltilmişti. Bu çerçevede 5G, mobil iletişim hızını 10 kat artırmasının yanı sıra yerli ürün kullanım oranındaki daha yüksek hedefleriyle 4.5G'ye göre önemli bir avantaj sunacak.

3.5 MİLYAR DOLAR GELİR SAĞLANDI
2025 Ekim ayında gerçekleşen 5G ihalesinde Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, 2 frekans bandında 11 paket için KDV dahil 3 milyar 534 milyon dolar teklif verdi. Şirketler 31 Aralık 2042'ye kadar bu frekansları kullanabilecek.

Özellik4.5G Teknolojisi5G Teknolojisi
Veri HızıStandart seviye20 Gbps (10 kat artış)
Gecikme SüresiMilisaniye bazlıMinimum seviye (Gerçek zamanlı)
Yerlilik Şartı%45%60 (Kademeli hedef)
Kullanım AlanıMobil İnternetOtonom araçlar, Uzaktan tıp, Akıllı sanayi

5G HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

5G ne zaman kullanılmaya başlanacak?

  • 1 Nisan itibarıyla Türkiye'de 81 il merkezinde 5G hizmeti başlayacak.

5G internet hızı ne kadar olacak?

  • 5G teknolojisi saniyede 20 gigabit veri aktarım hızına ulaşabilecek.

5G şu an nerelerde test edildi?

  • Testler İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Eskişehir ve Konya gibi şehirlerde yapıldı.

5G hangi alanlarda kullanılacak?

  • Başta sağlık, eğitim, lojistik ve üretim olmak üzere birçok sektörde dönüşüm sağlayacak.

5G'nin 4.5G'den farkı nedir?

  • 5G ile internet hızı ve veri kapasitesi çok daha yüksek, gecikme süresi ise çok daha düşük olacak.

5G altyapısını kim sağlayacak?

  • Türkiye'de Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone operatörleri 5G altyapısını kuracak.

5G ihalesinden ne kadar gelir elde edildi?

  • 2025 yılında yapılan ihaleden 3 milyar 534 milyon dolar gelir sağlandı.

