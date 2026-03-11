Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ve maaşlarının 14-19 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı. İşte detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıklarının Ramazan Bayramı öncesi, 14-19 Mart'ta hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

DETAYLAR NETLEŞTİ

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile aylıkların ödeme tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamındaki gelir/aylık ve bayram ikramiyeleri, 14, 15 ve 16 Mart'ta yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart'ta, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ödemeleri ise 19 Mart'ta yapılacak.

Emeklilerin bayram ikramiyesi ve maaş takvimiyle ilgili detaylar netleşti (AA)

"EMEKLİ MAAŞI 14 MART'TA YATACAK"

Başkan Erdoğan bugün yaptığı konuşmada "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Emeklilerimizin bu ayki emekli maaş ödemelerini de öne çekerek, 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.