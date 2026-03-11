Bakan Kurum açıkladı! TOKİ İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde İstanbul için beklenen tarihi açıkladı. 81 ilde tamamlanan kura çekimlerinin ardından gözler İstanbul’a çevrilirken, Bakan Kurum hem 100 bin konutun hak sahiplerinin belirleneceğini hem de kira fiyatlarını düşürecek yeni bir projeyi duyurdu.

Türkiye genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde sona yaklaşıldığını belirten Bakan Kurum, İstanbul'daki kura süreciyle ilgili müjdeyi vererek, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul'da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, 81 ilde yaşanan coşkunun İstanbul'da da zirve yapacağını vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum KİRALARI DÜŞÜRECEK "KİRALIK SOSYAL KONUT" HAMLESİ Bakan Kurum, sadece ev sahibi yapma hedefiyle sınırlı kalmayacaklarını, İstanbul'un kira sorununa neşter vuracak özel bir projeyi de hayata geçireceklerini açıkladı. Konut ve kira fiyatlarını dengeleyecek stratejik adımı şu sözlerle duyurdu: "İstanbul'umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını ve konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız."