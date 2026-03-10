Haberler Ekonomi Haberleri 2 yıldır firari olan şüpheliyi JASAT yakaladı

Batman'da dolandırıcılık suçundan hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır firari olan M.K.E. JASAT ekipleri tarafından yakalandı.