Petrolde 200 dolar sesleri! Bakan Şimşek: Fiyatlardaki dalgalanmalar geçici
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel petrol fiyatlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmaların "geçici" olduğunu belirten Şimşek, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor” mesajını verdi. Piyasalardaki son gelişmeleri A Haber ekranlarında yorumlayan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ise petrolün 200 doları seviyesini görebileceğini vurguladı.
Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının sert dalgalanmalar yaşadığı bir dönemden geçilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasaları yakından ilgilendiren bir değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, geçmiş tecrübelerin bu tür şokların kalıcı olmadığını kanıtladığını ifade etti.
BAKAN ŞİMŞEK: BU TÜR ŞOKLAR KALICI DEĞİL
Bakan Şimşek, X sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir süreçten geçildiğini belirtti. Petrol piyasalarındaki fiyatlamaların geçici olabileceğini vurgulayan Şimşek, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir" dedi.
YATIRIMCIYA "RASYONEL DEĞERLENDİRME" ÇAĞRISI
Ekonomi yönetimi olarak küresel gelişmeleri anbean izlediklerini belirten Bakan Şimşek, gerekli bütün tedbirlerin alındığını hatırlattı. Yatırımcılara ve firmalara "rasyonel değerlendirme" çağrısında bulunan Şimşek, rasyonel yaklaşımın bu süreçteki önemine dikkat çekti.
PİYASALARDA 200 DOLAR SESLERİ
Öte yandan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında petrol fiyatlarının yükselişini değerlendirdi. Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların küresel bir krize gebe olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "Petrol fiyatları 115-116 dolar bandını zorluyor. 150 dolar dediğimde inanmayanlar olmuştu ama şu an 200 dolar telaffuz ediliyor. Eğer fiyatlar bu seviyeye gelirse petrol maliyeti üç katına çıkmış demektir ki bu durum dünyadaki bütün dengeleri altüst eder" ifadelerini kullandı.
TRUMP'A "AKIL TUTULMASI" ELEŞTİRİSİ
Trump'ın seçim sürecine rağmen bu tabloya karşı kayıtsız kaldığını vurgulayan Başbuğ, "Trump 'kaç olursa olsun umurumda değil' diyerek bir akıl tutulması yaşıyor. Oysa Amerikan halkı hem ekonomiyi hem de bu savaş yöntemini sorguluyor" sözleriyle durumu aktardı.
ENERJİDE HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ
Orta Doğu'da tırmanan gerilim enerji koridorlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki sevkiyat riskleri ve enerji tesislerine yönelik olası saldırılar petrol fiyatlarını tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Gelişmelerle birlikte brent petrol 114 doların üzerine çıkarak son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.
KÜRESEL ÜRETİM DÜŞÜYOR, TRUMP "GEÇİCİ" DİYOR
Irak ve Kuveyt gibi kritik üreticilerde petrol üretim rakamları düşüş gösterirken, küresel arz endişesi piyasaları sarsıyor. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump da mevcut fiyat artışlarının geçici olduğunu ve piyasanın kısa sürede dengeleneceğini savunuyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
1. Bakan Şimşek petrol fiyatları için ne bekliyor? Bakan Şimşek, geçmiş tecrübelere ve vadeli piyasa verilerine dayanarak petrol fiyatlarındaki mevcut sert dalgalanmaların "geçici" olduğunu öngörüyor.
2. Petrol fiyatları 200 doları görür mü? Uzman Coşkun Başbuğ, fiyatların 116 dolar bandını zorladığını ve küresel gerilimin sürmesi halinde piyasada 200 dolarlık rakamların telaffuz edilmeye başlandığını belirtti.
3. Brent petrolün yükselmesindeki ana neden ne? Orta Doğu'daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı sevkiyat riskleri ve Irak ile Kuveyt gibi ülkelerdeki üretim düşüşleri fiyatları son 2 yılın zirvesine taşıdı.
4. ABD'nin (Trump) petrol fiyatlarına yaklaşımı nasıl? Trump fiyat artışlarının geçici olduğunu savunurken, uzmanlar bu tavrı "ekonomik gerçeklerden kopuk bir akıl tutulması" olarak nitelendiriyor.