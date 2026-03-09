Petrolde 200 dolar sesleri! Bakan Şimşek: Fiyatlardaki dalgalanmalar geçici

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının sert dalgalanmalar yaşadığı bir dönemden geçilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasaları yakından ilgilendiren bir değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, geçmiş tecrübelerin bu tür şokların kalıcı olmadığını kanıtladığını ifade etti.

Bakan Şimşek, X sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir süreçten geçildiğini belirtti. Petrol piyasalarındaki fiyatlamaların geçici olabileceğini vurgulayan Şimşek , "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir" dedi.

PİYASALARDA 200 DOLAR SESLERİ

Öte yandan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber ekranlarında petrol fiyatlarının yükselişini değerlendirdi. Enerji piyasalarındaki dalgalanmaların küresel bir krize gebe olduğunu belirten Coşkun Başbuğ, "Petrol fiyatları 115-116 dolar bandını zorluyor. 150 dolar dediğimde inanmayanlar olmuştu ama şu an 200 dolar telaffuz ediliyor. Eğer fiyatlar bu seviyeye gelirse petrol maliyeti üç katına çıkmış demektir ki bu durum dünyadaki bütün dengeleri altüst eder" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A "AKIL TUTULMASI" ELEŞTİRİSİ

Trump'ın seçim sürecine rağmen bu tabloya karşı kayıtsız kaldığını vurgulayan Başbuğ, "Trump 'kaç olursa olsun umurumda değil' diyerek bir akıl tutulması yaşıyor. Oysa Amerikan halkı hem ekonomiyi hem de bu savaş yöntemini sorguluyor" sözleriyle durumu aktardı.