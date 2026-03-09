Bakan Şimşek'ten petrol mesajı: Fiyatlardaki dalgalanmalar geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel petrol fiyatlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Enerji fiyatlarındaki sert dalgalanmaların "geçici" olduğunu vurgulayan Şimşek, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor” mesajını verdi.

Küresel piyasalarda enerji fiyatlarının sert dalgalanmalar yaşadığı bir dönemden geçilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten piyasaları yakından ilgilendiren bir değerlendirme geldi. Bakan Şimşek, geçmiş tecrübelerin bu tür şokların kalıcı olmadığını kanıtladığını ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK: BU TÜR ŞOKLAR KALICI DEĞİL

Bakan Şimşek, X sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bir süreçten geçildiğini belirtti. Petrol piyasalarındaki fiyatlamaların geçici olabileceğini vurgulayan Şimşek, "Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir" dedi.

YATIRIMCILARA "RASYONEL DEĞERLENDİRME" ÇAĞRISI

Ekonomi yönetimi olarak küresel gelişmeleri anbean izlediklerini belirten Bakan Şimşek, gerekli bütün tedbirlerin alındığını hatırlattı. Yatırımcılara ve firmalara "rasyonel değerlendirme" çağrısında bulunan Şimşek, rasyonel yaklaşımın bu süreçteki önemine dikkat çekti.

PETROL PİYASASINDA HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ

Orta Doğu'da tırmanan gerilim enerji koridorlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle Hürmüz Boğazı çevresindeki sevkiyat riskleri ve enerji tesislerine yönelik olası saldırılar petrol fiyatlarını tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor. Gelişmelerle birlikte brent petrol 114 doların üzerine çıkarak son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü.

KÜRESEL ÜRETİM DÜŞÜYOR, TRUMP "GEÇİCİ" DİYOR

Irak ve Kuveyt gibi kritik üreticilerde petrol üretim rakamları düşüş gösterirken, küresel arz endişesi piyasaları sarsıyor. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump da mevcut fiyat artışlarının geçici olduğunu ve piyasanın kısa sürede dengeleneceğini savunuyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Bakan Şimşek petrol fiyatları hakkında ne dedi? Bakan Mehmet Şimşek, enerji fiyatlarındaki mevcut sert dalgalanmaların geçmiş tecrübelere ve vadeli piyasa verilerine dayanarak "geçici" olduğunu söyledi.

2. Brent petrol neden yükseliyor? Orta Doğu'daki çatışmalar, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riskleri ve Irak, Kuveyt gibi bazı ülkelerdeki üretim düşüşleri brent petrolü 114 doların üzerine taşıdı.

3. Hükümet bu süreçte ne tür adımlar atıyor? Bakan Şimşek, ekonomi yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.