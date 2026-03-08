Haberler Ekonomi Haberleri Akkuyu’da şafak vakti: İstanbul’un enerji anahtarı Mersin’de

Akkuyu’da şafak vakti: İstanbul’un enerji anahtarı Mersin’de

Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 11:55 Son Güncelleme: 08 Mart 2026 12:22 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’de kritik eşik aşılmak üzere. Milli şebekeye bağlanacak yüksek gerilim hatları için acele kamulaştırma kararı alınırken, 4.800 megavatlık dev santral bu yıl ilk elektriğini üretmeye hazırlanıyor. Tam kapasiteye ulaştığında Akkuyu, Türkiye elektriğinin yaklaşık %10’unu karşılayacak ve İstanbul’un yıllık enerji ihtiyacına denk bir üretim gücü sağlayacak.