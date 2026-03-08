Akkuyu’da şafak vakti: İstanbul’un enerji anahtarı Mersin’de
Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS’de kritik eşik aşılmak üzere. Milli şebekeye bağlanacak yüksek gerilim hatları için acele kamulaştırma kararı alınırken, 4.800 megavatlık dev santral bu yıl ilk elektriğini üretmeye hazırlanıyor. Tam kapasiteye ulaştığında Akkuyu, Türkiye elektriğinin yaklaşık %10’unu karşılayacak ve İstanbul’un yıllık enerji ihtiyacına denk bir üretim gücü sağlayacak.
Türkiye'nin enerji dönüşüm projelerinin başında gelen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde çalışmalar son aşamaya girdi. Mersin'de inşa edilen santral, Türkiye'nin ilk nükleer enerji tesisi olma özelliğini taşıyor.
AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ'NDE GERİ SAYIM BAŞLADI
Santralin ulusal enerji sistemine bağlanması için kritik öneme sahip altyapı çalışmalarında da hızlanma yaşanıyor. Akkuyu'da üretilecek elektriğin Türkiye genelindeki şebekeye aktarılması için 6 yüksek gerilim hattı kuruluyor.
Bu hatlar tamamlandığında santral, 6 trafo merkezi üzerinden Türkiye'nin ortak elektrik iletim sistemiyle entegre olacak.
400 KİLOVOLTLUK ENERJİ HATLARI KURULUYOR
Akkuyu NGS'de üretilecek elektrik enerjisi, 400 kilovolt gücündeki iletim hatları aracılığıyla ulusal şebekeye aktarılacak.
Bu kapsamda:
- Akkuyu'dan çıkan enerji yüksek kapasiteli iletim hatlarıyla trafo merkezlerine taşınacak
- Buradan Türkiye'nin elektrik dağıtım ağına aktarılacak
- Böylece santral ülke genelinde elektrik arzına doğrudan katkı sağlayacak
BAĞLANTI HATTI İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI
İletim hatlarının tamamlanabilmesi için Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda acele kamulaştırma süreci başlatıldı.
Karar kapsamında:
Erdemli – Silifke – Taşucu – Anamur 13. Bölge Hududu Devlet Yolu Akkuyu NGS Bağlantı Yolu-2 Projesi güzergâhına denk gelen taşınmazlar kamulaştırılacak.
Bu adımın amacı:
- Elektrik iletim altyapısının hızla tamamlanması
- Santralin milli enerji sistemine zamanında bağlanması
- Projenin planlanan takvimde ilerlemesi
İLK REAKTÖR BU YIL DEVREYE GİRİYOR
Akkuyu NGS toplamda 4 reaktörden oluşacak.
Her bir reaktörün kapasitesi:
1.200 megavat
Toplam üretim kapasitesi:
4.800 megavat
İlk kilovatsaat elektriğin üretilmesiyle birlikte Akkuyu, Türkiye'nin elektrik üretim portföyüne resmen katılmış olacak.
İSTANBUL'UN ENERJİ İHTİYACINA DENK ÜRETİM
Tam kapasiteye ulaştığında Akkuyu NGS:
- Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu tek başına karşılayacak
- İstanbul gibi dev bir metropolün yıllık enerji tüketimine denk üretim kapasitesine sahip olacak
Bu üretim gücü, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini artıran en büyük projelerden biri olarak görülüyor.
KARBON EMİSYONUNDA DEV DÜŞÜŞ
Akkuyu NGS'nin devreye girmesi yalnızca enerji üretimini değil iklim hedeflerini de doğrudan etkileyecek.
Santral sayesinde:
- Yılda 18 milyon tonun üzerinde karbon emisyonu azaltılacak
- Bu miktar yaklaşık 4 milyon aracın trafikten çekilmesine eşdeğer olacak
Bu yönüyle Akkuyu, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümünün kritik unsurlarından biri olarak değerlendiriliyor.
TÜRKİYE EKONOMİSİNE 50 MİLYAR DOLARLIK KATKI
Projenin ekonomik etkisi de oldukça büyük.
Akkuyu NGS'nin:
- Türkiye ekonomisine 50 milyar dolar katkı sağlaması
- Binlerce kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam yaratması
- Nükleer enerji alanında teknolojik kapasite ve insan kaynağı geliştirmesi
bekleniyor.
ÖNE ÇIKANLAR
- Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da son aşamaya gelindi
- Santral 4.800 megavat üretim kapasitesine sahip olacak
- İlk reaktör yıl sonunda devreye girecek
- Türkiye elektriğinin %10'u Akkuyu'dan karşılanabilecek
- İstanbul'un yıllık enerji tüketimine denk üretim yapılabilecek
- 18 milyon ton karbon emisyonu azaltılacak
- Proje ekonomiye 50 milyar dolar katkı sağlayacak
4 SORUDA İSTANBUL'U TEK BAŞINA AYDINLATACAK TEKNOLOJİNİN DİKKAT ÇEKEN ÖZELLİKLERİ
Akkuyu Nükleer Güç Santrali nerede kuruluyor?
- Santral Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Akkuyu sahasında inşa ediliyor.
Akkuyu NGS'nin toplam kapasitesi ne olacak?
- Santral 4 reaktör ve toplam 4.800 megavat kurulu güce sahip olacak.
Akkuyu Türkiye'nin elektriğinin ne kadarını karşılayacak?
- Tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'unu karşılayacak.
Akkuyu çevreye nasıl katkı sağlayacak?
- Santral sayesinde yıllık 18 milyon ton karbon emisyonu azaltılacak.