Küresel gıda güvenliği gübre kıskacında: Üre fiyatları rekora koşuyor

Savaş sadece sınırları değil, sofraları da etkiliyor. Orta Doğu’daki jeopolitik kriz, küresel gübre arzını sarsarken üre fiyatları hızla yükseliyor. Uzmanlara göre azotlu gübre arzındaki kesinti, buğday, mısır ve pirinç gibi temel ürünlerde verim kaybı ve gıda fiyatlarında sert artış riskini beraberinde getiriyor.

Orta Doğu'da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, küresel gübre piyasasında ciddi dalgalanmaya yol açtı. Krizin ardından enerji devi QatarEnergy, üre, polimer, metanol ve alüminyum gibi stratejik ürünlerin üretimini geçici olarak askıya aldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ GÜBRE PİYASASINI SARSTI

Bölgedeki üretim tesislerinin devre dışı kalması ve sevkiyatların aksaması, özellikle azotlu gübre piyasasında fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Analistlere göre küresel piyasalarda üre fiyatı ton başına 575–635 dolar bandına yükseldi. Sevkiyatların uzun süre aksaması durumunda fiyatların daha da tırmanabileceği belirtiliyor.

ÜÇTE BİRİ HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR

Küresel gübre tedarik zinciri açısından Hürmüz Boğazı kritik bir geçiş noktası olarak görülüyor. Dünya gübre ticaretinin önemli bir kısmı bu güzergâhtan taşınıyor.

Boğazdaki kapanma özellikle şu iki kritik bileşeni etkiliyor:

Amonyak

Azot bazlı gübre hammaddeleri

Sabah'ın haberine göre; Basra Körfezi çevresi dünyanın en büyük gübre üretim merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, uzun süreli bir nakliye kesintisinin üretim maliyetlerini artırarak küresel arzı daraltabileceğini belirtiyor.

Küresel üre ihracatında öne çıkan ülkeler:

Rusya Mısır Suudi Arabistan İran

İran, dünyada en yaygın kullanılan azot gübrelerinden biri olan ürenin dördüncü büyük ihracatçısı konumunda bulunuyor.

ABD'DE GÜBRE FİYATLARI SIÇRADI

Savaşın başlamasının ardından gübre fiyatlarındaki artış ABD piyasasına da yansıdı.

ABD'nin önemli ithalat merkezlerinden biri olan New Orleans'ta:

Ton başına fiyat 516 dolardan

683 dolara kadar yükseldi

Analistlere göre, Basra Körfezi'ndeki sevkiyat krizinin sürmesi halinde bahar ekim sezonuna yetişemeyen gübre tedariki küresel fiyatların daha da artmasına neden olabilir.

HİNDİSTAN VE AVRUPA DA RİSK ALTINDA

Gübre krizinin etkisi yalnızca Orta Doğu ile sınırlı değil. Özellikle büyük tarım ekonomileri ciddi risklerle karşı karşıya.

Hindistan:

Üre ve fosfatlı gübrenin %40'tan fazlasını Orta Doğu'dan ithal ediyor

Bölgedeki kriz ithalatı ve yerli üretimi etkiliyor

Analistler ayrıca küresel gübre piyasasının savaş öncesinde bile sıkışık olduğunu vurguluyor. Bunun başlıca nedenleri:

Çin'in gübre ihracatına getirdiği kısıtlamalar

Avrupa'da Rus gaz arzındaki düşüş

Enerji maliyetlerindeki artış

Bu gelişmeler sonucunda üre fiyatları savaş öncesine göre ton başına yaklaşık 80 dolar arttı.

GIDA ÜRETİMİ NEDEN TEHLİKEDE?

Dünya genelinde her yıl 180 milyon tondan fazla azotlu gübre üretiliyor. Ancak bu üretimin maliyet yapısı büyük ölçüde enerjiye bağlı.

Azotlu gübre üretim maliyetinde:

Bu nedenle doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş doğrudan gübre fiyatlarına yansıyor.

Azot gübresi özellikle şu temel ürünlerde kritik rol oynuyor:

Buğday

Mısır

Pirinç

Uzmanlara göre azotlu gübre kullanımının azalması, bu ürünlerde verimin ciddi şekilde düşmesine yol açabilir.

UZMANLAR UYARIYOR: KÜRESEL ÜRETİM DÜŞEBİLİR

Tarım ekonomistleri küresel gıda üretiminin yaklaşık yarısının sentetik azotlu gübreye bağlı olduğunu belirtiyor.

Gübre arzında yaşanacak bir kriz şu sonuçları doğurabilir:

Buğday ve tahıl üretiminde verim düşüşü

Hayvan yemlerinin pahalanması

Ekmek, makarna ve patates fiyatlarında artış

Küresel gıda enflasyonunun hızlanması

Uzmanlara göre gübre piyasasında yaşanacak uzun süreli bir tedarik şoku, yalnızca tarım sektörünü değil küresel gıda güvenliğini de tehdit edebilir.

ÖNE ÇIKANLAR

Başlık Kritik Veri Açıklama Küresel Üre Fiyatı 575 – 635 $ / ton Orta Doğu'daki kriz ve sevkiyat riskleri nedeniyle küresel piyasada üre fiyatları hızla yükseldi. ABD Piyasası 516 $ → 683 $ / ton ABD'nin New Orleans ithalat merkezinde gübre fiyatları savaşın başlamasıyla sert yükseldi. Fiyat Artışı +80 $ / ton Üre fiyatları savaş öncesine göre ton başına yaklaşık 80 dolar arttı. Kritik Ticaret Noktası Hürmüz Boğazı Küresel gübre ve enerji ticaretinin önemli kısmı bu boğazdan geçiyor; kapanma sevkiyatı tehdit ediyor. Üretim Durdurma QatarEnergy tesisleri Üre, polimer, metanol ve alüminyum üretiminin askıya alınması küresel arzı daraltıyor. Büyük Üre İhracatçıları Rusya, Mısır, Suudi Arabistan, İran İran dünyanın 4. büyük üre ihracatçısı konumunda bulunuyor. Hindistan Bağımlılığı %40+ ithalat Hindistan, üre ve fosfatlı gübrenin %40'tan fazlasını Orta Doğu'dan tedarik ediyor. Küresel Üretim 180 milyon ton/yıl Dünya genelinde her yıl 180 milyon tondan fazla azotlu gübre üretiliyor. Maliyet Yapısı %70–80 doğalgaz Azotlu gübre üretim maliyetinin büyük kısmı doğalgazdan geliyor. Tarımsal Risk Verim düşüşü Azotlu gübre olmadan buğday, mısır ve pirinç üretiminde ciddi verim kaybı oluşabilir. Gıda Etkisi Fiyat artışı riski Ekmek, makarna, patates ve hayvan yemlerinde maliyetlerin yükselmesi bekleniyor.

PEKİ SAVAŞ GIDA KRİZİNİ TETİKLER Mİ? EN ÇOK HANGİ ÜLKELER ETKİLENİR? İŞTE 4 SORU 4 CEVAP

Üre gübresi neden önemli?

Üre, azot içeren en yaygın gübre türlerinden biridir ve özellikle buğday, mısır ve pirinç üretiminde yüksek verim için kritik rol oynar.

Gübre fiyatları neden yükseliyor?

Orta Doğu'daki kriz, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat riski, enerji maliyetlerinin artması ve üretim kesintileri fiyatları yukarı çekiyor.

Gübre krizi gıda fiyatlarını etkiler mi?

Evet. Azotlu gübre üretimindeki düşüş tarımsal verimi azaltabilir ve bu durum gıda fiyatlarında artışa yol açabilir.

En çok hangi ülkeler etkileniyor?