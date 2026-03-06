Bakanlıktan sıkı takip: 2 ayda 631 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-şubat dönemine ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre yılın ilk iki ayında yaklaşık 85 bin firma ve 9,3 milyon ürün denetlendi, toplamda 631,3 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlık tarafından yapılan denetimler kapsamında 2026 yılının ilk iki ayında 84 bin 455 firma ile birlikte 9,3 milyon ürün denetlenirken, söz konusu denetimler sonucunda 631,3 milyon TL idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerde 58 bin 793 firma denetlendi. Bu firmalardan 12 bin 959'una toplam 165,2 milyon TL idari para cezası uygulandı. Aynı dönemde İstanbul'da aykırılık tespit edilen 30 bin 19 ürüne 131,5 milyon TL idari para cezası kesildi. Denetimler kapsamında Ankara'da 2 milyon 634 bin 859, İstanbul'da 1 milyon 720 bin 234 ve Antalya'da 1 milyon 209 bin 280 ürün incelendi.

Bakanlık açıklamasında, 2026 yılında stokçuluk, fahiş fiyat ve haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde yürütülen denetimler kapsamında 15 bin 409 firmanın denetlendiği, aykırılık tespit edilen 1.571 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 193 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde fahiş fiyatlara ilişkin 174 milyon 315 bin 290 TL, emlak sektörüne 7 milyon 524 bin 786 TL, kuyum sektörüne 1 milyon 100 bin TL ve otomotiv sektörüne 732 bin 947 TL idari para cezası uygulandı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı ise yaklaşık 10 milyon TL olarak gerçekleşti.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde ise 2026 yılının ilk iki ayında 10 bin 253 firma denetlendi. Aykırılık tespit edilen 352 firmaya toplam 272 milyon 337 bin 292,23 TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda, tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 234,1 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 34,4 milyon TL, piyasa gözetimi ve ürün güvenliği denetimlerinde ise 3,8 milyon TL idari para cezası kesildi.

Öte yandan Rekabet Kurumu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplam 227 firmaya 13 milyar 230 milyon 770 bin 398,04 TL idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk iki ayında bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, gıda endüstrisi ile tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet gösteren 32 firmaya 3,1 milyar TL idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele edilerek iç piyasa dengesinin sağlanması ve tüketicilerin refahının korunması için çalışmaların titizlikle sürdürüleceği belirtildi.