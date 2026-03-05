(FOTO: AA )

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREDE

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre kararla, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırılması ve vatandaşların bütçesine etkisinin azaltılması için geçici olarak eşel mobil sisteminin devreye alınması kararlaştırıldı.

Sistem, 2 Mart günü baz alınarak, bu tarihten itibaren bazı petrol ürünlerinin fiyatı artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadar bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak.

Bu kapsamda, benzinde litre başına 14,8277 liraya, motorinde litre başına 13,9006 liraya, LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya kadar indirim olabilecek.

10 LİRALIK ARTIŞIN SADECE 2,5 LİRASI VATANDAŞA YANSIYACAK

Bu ürünlerin fiyatı düşerse de azalış tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV'si artırılacak ve artırılan bu tutar da 2 Mart'ta uygulanan ÖTV'yi geçmeyecek.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişim nedeniyle meydana gelecek fiyat artışının, akaryakıt ve LPG fiyatlarına sınırlı olarak yansıması amacıyla bu ürünler üzerindeki ÖTV'nin yüzde 75'i ile buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.

Örneğin, söz konusu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde, bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak, geri kalan 7,5 lira ise vergiden karşılanacak. Böylece, yüksek miktarda bütçe gelirinden feragat edilerek enflasyonla mücadele önceliklendirilmiş, akaryakıt ve LPG fiyat artışlarının piyasaya sınırlı yansıması sağlanmış olacak.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"PETROL FİYAT ŞOKUNU ÖNLEMEK İÇİN EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVREYE ALINDI"

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Jeopolitik gelişmelerin ekonomiye etkisini sınırlamak amacıyla, kamu maliyesi olarak dezenflasyonu önceliklendiren önemli bir adım attık. Geçici olduğunu değerlendirdiğimiz petrol fiyat şokunun etkisini azaltmak için eşel mobil sistemini geçici olarak devreye alıyor, akaryakıttaki fiyat artışlarının yüzde 75'e kadar olan kısmını vergilerden karşılıyoruz. Mali disiplinden taviz vermeden dezenflasyonu desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

Eşel mobil sistemi, akaryakıt fiyatlarında uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı olarak meydana gelen dönemsel artışların, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanarak pompa satış fiyatlarına doğrudan yansımasını engellemeyi hedefleyen bir mekanizmadır. Bu sistemin temel amacı, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaların enflasyonist etkilerini minimize etmek ve tüketicinin alım gücünü korumaktır.

Akaryakıt fiyatlarında (vergiler hariç) bir artış öngörüldüğünde, örneğin 20 kuruşluk bir zam ihtiyacı doğduğunda, devlet bu miktarı ÖTV'den düşer. Böylece, akaryakıtın pompa fiyatı sabit kalır veya artış daha sınırlı olur. Tersine, uluslararası petrol fiyatlarında bir düşüş yaşandığında, bu düşüş doğrudan pompa fiyatlarına indirim olarak yansıtılmaz; bunun yerine, daha önce feragat edilen ÖTV miktarı eski seviyesine gelene kadar vergi artırılır. Bu sayede devlet, bütçe üzerindeki yükü dengelemeye çalışır.