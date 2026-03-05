Eşel Mobil Sistemi nedir? Akaryakıt fiyatları nasıl sabit tutuldu?
Jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları üzerindeki baskısı sürerken, akaryakıt fiyatlarındaki olası artışın vatandaşlara yansımasını sınırlamak amacıyla geçici bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı Kararı ile eşel mobil sistemi yeniden devreye alındı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, düzenleme petrol fiyatlarındaki küresel yükselişin iç piyasada enflasyon üzerinde yaratabileceği etkinin sınırlandırılmasını hedefliyor. Aynı zamanda akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşın bütçesine yansımasının azaltılması amaçlanıyor.
Bu kapsamda eşel mobil sistemi geçici olarak uygulanacak. Sistem, 2 Mart tarihi baz alınarak yürütülecek.
ARTIŞ OLURSA ÖTV İNDİRİLECEK
Düzenlemeye göre 2 Mart'tan itibaren bazı petrol ürünlerinde fiyat artışı meydana gelmesi halinde, artışın yüzde 75'ine kadar olan bölüm Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacak. Böylece pompa fiyatlarına yansıyacak artış sınırlı tutulacak.
Bu uygulama kapsamında;
- Benzinde litre başına 14,8277 liraya,
- Motorinde litre başına 13,9006 liraya,
- LPG'de kilogram başına 11,3830 liraya
kadar vergi indirimi yapılabilecek.
FİYAT DÜŞERSE VERGİ ARTIRILACAK
Sistemin işleyişi yalnızca artış durumunda değil, fiyat düşüşlerinde de devreye girecek. Petrol ürünlerinin fiyatı gerilerse, düşüş tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV artırılabilecek. Ancak yapılacak artış hiçbir şekilde 2 Mart tarihinde uygulanan ÖTV tutarını aşamayacak.
10 LİRALIK ARTIŞIN 7,5 LİRASI VERGİDEN KARŞILANACAK
Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin akaryakıt fiyatlarına doğrudan ve yüksek oranlı yansımasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu nedenle oluşabilecek fiyat artışının yüzde 75'i oranındaki ÖTV ve buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.
Örnek olarak, akaryakıt ürünlerinde fiyatın 10 lira artması halinde bu artışın yalnızca 2,5 lirası pompa fiyatına yansıyacak. Kalan 7,5 liralık bölüm ise vergi indirimi yoluyla karşılanacak.