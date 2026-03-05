Eşel Mobil Sistemi nedir? Akaryakıt fiyatları nasıl sabit tutuldu?

Bu kapsamda eşel mobil sistemi geçici olarak uygulanacak. Sistem, 2 Mart tarihi baz alınarak yürütülecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, düzenleme petrol fiyatlarındaki küresel yükselişin iç piyasada enflasyon üzerinde yaratabileceği etkinin sınırlandırılmasını hedefliyor. Aynı zamanda akaryakıt fiyatlarındaki artışın vatandaşın bütçesine yansımasının azaltılması amaçlanıyor.

Düzenlemeye göre 2 Mart'tan itibaren bazı petrol ürünlerinde fiyat artışı meydana gelmesi halinde, artışın yüzde 75'ine kadar olan bölüm Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanacak. Böylece pompa fiyatlarına yansıyacak artış sınırlı tutulacak.

Yeni düzenlemeyle akaryakıt fiyat artışlarının yüzde 75’e kadar olan kısmı vergi indirimiyle karşılanabilecek. (Kaynak: AA)

FİYAT DÜŞERSE VERGİ ARTIRILACAK

Sistemin işleyişi yalnızca artış durumunda değil, fiyat düşüşlerinde de devreye girecek. Petrol ürünlerinin fiyatı gerilerse, düşüş tutarının yüzde 75'ine kadar ÖTV artırılabilecek. Ancak yapılacak artış hiçbir şekilde 2 Mart tarihinde uygulanan ÖTV tutarını aşamayacak.

10 LİRALIK ARTIŞIN 7,5 LİRASI VERGİDEN KARŞILANACAK

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerin akaryakıt fiyatlarına doğrudan ve yüksek oranlı yansımasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu nedenle oluşabilecek fiyat artışının yüzde 75'i oranındaki ÖTV ve buna bağlı KDV'den vazgeçilecek.

Örnek olarak, akaryakıt ürünlerinde fiyatın 10 lira artması halinde bu artışın yalnızca 2,5 lirası pompa fiyatına yansıyacak. Kalan 7,5 liralık bölüm ise vergi indirimi yoluyla karşılanacak.