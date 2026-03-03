Eşel Mobil Sistemi nedir? Akaryakıt fiyatları nasıl sabit tutuldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansımaması için uygulanan eşel mobil sistemi, Türkiye’de özellikle döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların yoğunlaştığı dönemlerde devreye alınan bir vergi mekanizması olarak biliniyor.

Eşel mobil uygulaması, akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmaları sınırlamayı amaçlayan bir vergi düzenlemesi olarak hayata geçirildi. (Kaynak: AA) Temel işleyiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden yapılan düzenlemelere dayanıyor. Petrol fiyatı ya da kur artışı nedeniyle akaryakıtın vergiler hariç maliyetinde artış yaşandığında, aynı tutarda ÖTV indirimi yapılarak pompa satış fiyatının sabit kalması sağlanıyordu. Böylece tüketicinin ödediği fiyat değişmiyor, artış vergi kaleminden karşılanıyordu.