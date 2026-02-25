2026 yılı emlak vergisinin birinci taksit dönemi için geri sayım başladı. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren ilk taksit ödemeleri 1 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Mükellefler, 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek.

2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart’ta başlıyor, son gün 31 Mayıs. (AA)

VERGİ İKİ TAKSİT HALİNDE ALINIYOR

Emlak Vergisi Kanunu'na göre vergi, her yıl iki eşit taksit şeklinde tahsil ediliyor. İlk taksit Mart ile Mayıs ayları arasında ödenirken, ikinci taksit Kasım ayında yatırılıyor. Süreyi geçirenler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden gecikme zammı ve faiz uygulanıyor.

Uzmanlar, olası yoğunluk ve teknik aksaklık riskine karşı ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.