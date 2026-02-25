CANLI YAYIN

Emlak vergisinde ilk taksit dönemi başlıyor: Kimler ödeyecek? 1 Mart’ta başlıyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit dönemi 1 Mart’ta başlıyor ve ödemeler 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini kapsayan uygulamada vergi iki eşit taksit halinde tahsil edilirken, süresi içinde ödeme yapılmaması durumunda gecikme zammı ve faiz uygulanacak. Ödemeler taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelere, veznelerden ya da dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

2026 yılı emlak vergisinin birinci taksit dönemi için geri sayım başladı. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren ilk taksit ödemeleri 1 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Mükellefler, 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek.

2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart'ta başlıyor, son gün 31 Mayıs.

VERGİ İKİ TAKSİT HALİNDE ALINIYOR

Emlak Vergisi Kanunu'na göre vergi, her yıl iki eşit taksit şeklinde tahsil ediliyor. İlk taksit Mart ile Mayıs ayları arasında ödenirken, ikinci taksit Kasım ayında yatırılıyor. Süreyi geçirenler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden gecikme zammı ve faiz uygulanıyor.

Uzmanlar, olası yoğunluk ve teknik aksaklık riskine karşı ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahipleri için emlak vergisinde yeni dönem takvimi netleşti.

ÖDEMELER BELEDİYELERE YAPILIYOR

Emlak vergisi, taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe ya da il belediyesine ödeniyor. Günümüzde birçok belediyenin dijital altyapısını güçlendirmesi sayesinde ödeme işlemleri farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vatandaşlar;

  • Belediye veznelerinden nakit ya da kredi kartıyla,
  • Belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla,
  • Anlaşmalı bankaların şubeleri ile internet bankacılığı kanalları üzerinden,
  • e-Devlet sistemi üzerinden borç sorgulama bağlantılarını kullanarak

hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabiliyor.

İlk taksit için süre Mayıs ayı sonunda doluyor; gecikmede faiz uygulanıyor.

Dijital ödeme seçenekleri, özellikle birden fazla taşınmaza sahip olanlar ile yurt dışında yaşayan vatandaşlar açısından önemli kolaylık sağlıyor.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF?

Mevzuata göre bazı kişiler belirli şartları sağlamaları halinde emlak vergisinden muaf tutuluyor. Brüt alanı 200 metrekareyi aşmayan tek konuta sahip olan;

  • Emekliler,
  • Engelliler,
  • Geliri bulunmayan ev hanımları,
  • Şehit yakınları ve gaziler

emlak vergisi ödemiyor.

Belirli şartları sağlayan emekliler ve hak sahipleri emlak vergisinden muaf tutuluyor.

Ancak bu haktan yararlanabilmek için ilgili belediyeye başvurarak gerekli beyanın yapılması gerekiyor. Başvuru sürecini tamamlamayan mükellefler muafiyetten otomatik olarak yararlanamıyor.

Vergi takvimine ilişkin ayrıntılı bilgi ve borç sorgulama işlemleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelerin resmi kanalları üzerinden öğrenilebiliyor.

