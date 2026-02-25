Emlak vergisinde ilk taksit dönemi başlıyor: Kimler ödeyecek? 1 Mart’ta başlıyor
2026 yılı emlak vergisinin ilk taksit dönemi 1 Mart’ta başlıyor ve ödemeler 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar yapılabilecek. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini kapsayan uygulamada vergi iki eşit taksit halinde tahsil edilirken, süresi içinde ödeme yapılmaması durumunda gecikme zammı ve faiz uygulanacak. Ödemeler taşınmazın bağlı bulunduğu belediyelere, veznelerden ya da dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek.
2026 yılı emlak vergisinin birinci taksit dönemi için geri sayım başladı. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren ilk taksit ödemeleri 1 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Mükellefler, 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar ödemelerini gerçekleştirebilecek.
VERGİ İKİ TAKSİT HALİNDE ALINIYOR
Emlak Vergisi Kanunu'na göre vergi, her yıl iki eşit taksit şeklinde tahsil ediliyor. İlk taksit Mart ile Mayıs ayları arasında ödenirken, ikinci taksit Kasım ayında yatırılıyor. Süreyi geçirenler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranlar üzerinden gecikme zammı ve faiz uygulanıyor.
Uzmanlar, olası yoğunluk ve teknik aksaklık riskine karşı ödemelerin son güne bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.
ÖDEMELER BELEDİYELERE YAPILIYOR
Emlak vergisi, taşınmazın bağlı bulunduğu ilçe ya da il belediyesine ödeniyor. Günümüzde birçok belediyenin dijital altyapısını güçlendirmesi sayesinde ödeme işlemleri farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Vatandaşlar;
- Belediye veznelerinden nakit ya da kredi kartıyla,
- Belediyelerin resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları aracılığıyla,
- Anlaşmalı bankaların şubeleri ile internet bankacılığı kanalları üzerinden,
- e-Devlet sistemi üzerinden borç sorgulama bağlantılarını kullanarak
hızlı ve güvenli şekilde ödeme yapabiliyor.