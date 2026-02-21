Bursa’da TOKİ kura sonuçları açıklandı! 17 bin 225 konutun hak sahipleri belli oldu
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Bursa’da yapılacak 17 bin 225 sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası tamamlandı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen çekilişin ardından hak sahipleri resmen belli oldu.
Kura çekimi saat 14.00'te başladı ve noter huzurunda tamamlandı. Süreç eş zamanlı olarak YouTube üzerinden yayınlanırken, başvuru sahipleri isimlerini canlı yayında takip etti. Çekilişin ardından sonuçlar aynı gün içinde erişime açılıyor. Hak kazanan vatandaşlar sonuçlarını TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabiliyor.
BURSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Bursa'daki sosyal konut projesine başvuran adaylar, toki.gov.tr adresinden ya da turkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebiliyor. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlar da yayımlanan listelerden isimlerini kontrol edebiliyor.
TOKİ BURSA KONUT DAĞILIMI
Bursa – Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550 konut
Bursa – Büyükorhan: 100 konut
Bursa – Gemlik: 3.000 konut
Bursa – Harmancık: 100 konut
Bursa – İnegöl: 4.000 konut
Bursa – İznik: 250 konut
Bursa – Keles: 100 konut
Bursa – Mudanya: 300 konut
Bursa – Mustafakemalpaşa: 750 konut
Bursa – Orhaneli: 175 konut
Bursa – Orhangazi: 400 konut
Bursa – Yenişehir: 500 konut