Bursa’da TOKİ kura sonuçları açıklandı! 17 bin 225 konutun hak sahipleri belli oldu

Kura çekimi saat 14.00'te başladı ve noter huzurunda tamamlandı. Süreç eş zamanlı olarak YouTube üzerinden yayınlanırken, başvuru sahipleri isimlerini canlı yayında takip etti. Çekilişin ardından sonuçlar aynı gün içinde erişime açılıyor. Hak kazanan vatandaşlar sonuçlarını TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabiliyor.