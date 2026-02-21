CANLI YAYIN

Bursa’da TOKİ kura sonuçları açıklandı! 17 bin 225 konutun hak sahipleri belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Bursa’da yapılacak 17 bin 225 sosyal konut için hak sahibi belirleme kurası tamamlandı. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen çekilişin ardından hak sahipleri resmen belli oldu.

Kura çekimi saat 14.00'te başladı ve noter huzurunda tamamlandı. Süreç eş zamanlı olarak YouTube üzerinden yayınlanırken, başvuru sahipleri isimlerini canlı yayında takip etti. Çekilişin ardından sonuçlar aynı gün içinde erişime açılıyor. Hak kazanan vatandaşlar sonuçlarını TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulayabiliyor.

BURSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bursa'daki sosyal konut projesine başvuran adaylar, toki.gov.tr adresinden ya da turkiye.gov.tr (e-Devlet) üzerinden hak sahipliği durumunu görüntüleyebiliyor. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlar da yayımlanan listelerden isimlerini kontrol edebiliyor.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ BURSA KONUT DAĞILIMI

Bursa – Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550 konut

Bursa – Büyükorhan: 100 konut

Bursa – Gemlik: 3.000 konut

Bursa – Harmancık: 100 konut

Bursa – İnegöl: 4.000 konut

Bursa – İznik: 250 konut

Bursa – Keles: 100 konut

Bursa – Mudanya: 300 konut

Bursa – Mustafakemalpaşa: 750 konut

Bursa – Orhaneli: 175 konut

Bursa – Orhangazi: 400 konut

Bursa – Yenişehir: 500 konut

2026 TOKİ TAKVİMİ

Çorum: 23 Şubat 2026

Burdur: 26 Şubat 2026

Denizli: 27 Şubat 2026

Osmaniye: 27 Şubat 2026

