Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Diyarbakır'da hak sahipliği belirleme kuralarını noter huzurunda gerçekleştiriyor. Çekilişler canlı yayınlanırken asil ve yedek listeler gün içinde yayımlanacak. 2027 Mart ayında planlanan anahtar tesliminin ardından sözleşme ve ödeme süreci başlayacak.

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Diyarbakır'da 12.165 konut için kura çekimi gerçekleştiriliyor. Çekilişler Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu' nda noter denetiminde yapılıyor. Kura süreci canlı yayın üzerinden takip edilebiliyor.

DİYARBAKIR SOSYAL KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Diyarbakır'da sosyal konutlar merkez ve ilçelere proje büyüklüğüne göre dağıtılıyor. En yüksek pay Bağlar-Kayapınar merkez etabında yer alırken diğer ilçelerde farklı kontenjan uygulanıyor.