Bursa'da TOKİ kura heyecanı! Sosyal konutlar sahibini buluyor

"İlk Evim, İlk İş Yerim"projesi kapsamında hayata geçirilen konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları büyük bir heyecanla takip ederken, kura süreciyle birlikte ev sahibi olma hayali bir adım daha gerçeğe yaklaşıyor.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konut için hak sahibi belirleme kurası bugün saat 14.00'teAtatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, vatandaşların anlık olarak takip edebilmesi için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ BURSA KONUT DAĞILIMI

Bursa – Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550 konut

Bursa – Büyükorhan: 100 konut

Bursa – Gemlik: 3.000 konut

Bursa – Harmancık: 100 konut

Bursa – İnegöl: 4.000 konut

Bursa – İznik: 250 konut

Bursa – Keles: 100 konut

Bursa – Mudanya: 300 konut

Bursa – Mustafakemalpaşa: 750 konut

Bursa – Orhaneli: 175 konut

Bursa – Orhangazi: 400 konut

Bursa – Yenişehir: 500 konut