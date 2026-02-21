Bursa'da TOKİ kura heyecanı! Sosyal konutlar sahibini buluyor
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Bursa’daki 17 bin 225 konut için hak sahipleri bugün saat 14.00’te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
"İlk Evim, İlk İş Yerim"projesi kapsamında hayata geçirilen konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları büyük bir heyecanla takip ederken, kura süreciyle birlikte ev sahibi olma hayali bir adım daha gerçeğe yaklaşıyor.
Kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konut için hak sahibi belirleme kurası bugün saat 14.00'teAtatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, vatandaşların anlık olarak takip edebilmesi için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.
TOKİ BURSA KONUT DAĞILIMI
Bursa – Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550 konut
Bursa – Büyükorhan: 100 konut
Bursa – Gemlik: 3.000 konut
Bursa – Harmancık: 100 konut
Bursa – İnegöl: 4.000 konut
Bursa – İznik: 250 konut
Bursa – Keles: 100 konut
Bursa – Mudanya: 300 konut
Bursa – Mustafakemalpaşa: 750 konut
Bursa – Orhaneli: 175 konut
Bursa – Orhangazi: 400 konut
Bursa – Yenişehir: 500 konut
BURSA TOKİ CANLI YAYIN İZLE
Hak sahipleri, canlı yayını geri alarak isimlerini ekranda görüntüleyebilecek. Daha sonra E-devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilirler.
2026 TOKİ TAKVİMİ
Çorum: 23 Şubat 2026
Burdur: 26 Şubat 2026
Denizli: 27 Şubat 2026
Osmaniye: 27 Şubat 2026