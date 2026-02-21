CANLI YAYIN

Bursa'da TOKİ kura heyecanı! Sosyal konutlar sahibini buluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında Bursa’daki 17 bin 225 konut için hak sahipleri bugün saat 14.00’te yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura, Atatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

"İlk Evim, İlk İş Yerim"projesi kapsamında hayata geçirilen konutlar için başvuru yapan vatandaşlar, sonuçları büyük bir heyecanla takip ederken, kura süreciyle birlikte ev sahibi olma hayali bir adım daha gerçeğe yaklaşıyor.

Kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarasıyla sorgulanabilecek.

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bursa'da inşa edilecek 17 bin 225 konut için hak sahibi belirleme kurası bugün saat 14.00'teAtatürk Kongre Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, vatandaşların anlık olarak takip edebilmesi için YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ BURSA KONUT DAĞILIMI

Bursa – Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer): 7.550 konut

Bursa – Büyükorhan: 100 konut

Bursa – Gemlik: 3.000 konut

Bursa – Harmancık: 100 konut

Bursa – İnegöl: 4.000 konut

Bursa – İznik: 250 konut

Bursa – Keles: 100 konut

Bursa – Mudanya: 300 konut

Bursa – Mustafakemalpaşa: 750 konut

Bursa – Orhaneli: 175 konut

Bursa – Orhangazi: 400 konut

Bursa – Yenişehir: 500 konut

BURSA TOKİ CANLI YAYIN İZLE

Hak sahipleri, canlı yayını geri alarak isimlerini ekranda görüntüleyebilecek. Daha sonra E-devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulama yapabilirler.

2026 TOKİ TAKVİMİ

Çorum: 23 Şubat 2026

Burdur: 26 Şubat 2026

Denizli: 27 Şubat 2026

Osmaniye: 27 Şubat 2026

