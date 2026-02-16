Ramazan bereketi raflara yansıdı! Sebze ve meyvede indirim rüzgarı: Hangi ürün kaç lira?

Ramazan ayı öncesinde Ticaret Bakanlığı ile zincir marketler arasında "sabit fiyat" mutabakatına varıldı. A Haber Muhabiri Şener Çetin'in sahadan aktardığı bilgilere göre, Tarım Kredi marketlerinde sebze, meyve ve temel gıda ürünlerine yönelik indirimler başlarken, Ramazan kolisi fiyatı 650 TL olarak belirlendi.

Ramazan ayı öncesinde vatandaşların bütçesini korumak ve alışverişlerini kolaylaştırmak adına Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

Başta Tarım Kredi Kooperatifleri olmak üzere bütün zincir marketlerle varılan mutabakat sonucunda, bu mübarek ay boyunca hiçbir ürüne zam yapılmayacağı taahhüt edildi.

Birçok temel gıda ürününde fiyatlar sabitlenirken, sebze ve meyve reyonlarında ise indirimler etiketlere yansımaya başladı.

TİCARET BAKANLIĞI VE MARKETLERDEN ORTAK KARAR

Ramazan ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haber geldi. Ticaret Bakanlığı'nın saha operasyonları ve sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmeler meyvesini verdi.

Gelişmenin detaylarını ekranlara taşıyan A Haber Muhabiri Şener Çetin, "Ramazan ayı öncesinde vatandaşları rahatlatmak adına Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Tarım Kredi Kooperatifleri başta olmak üzere tüm zincir marketlerin yetkilileriyle görüşmeler sağlandı ve Ramazan ayı boyunca zam yapılmayacağı sözü alınarak mutabık kalındı" ifadelerini kullandı.

Bu kritik kararla birlikte, piyasadaki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SEBZE VE MEYVE REYONLARINDA İNDİRİM RÜZGARI

Marketlerde sadece fiyatlar sabitlenmekle kalmadı, aynı zamanda temel gıda maddelerinde indirime de gidildi.

Sahadan güncel fiyatları aktaran Çetin, "Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi marketindeyiz. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere sebze, meyve ve bakliyat ürünlerinde indirimler mevcut. Domatesin fiyatı 69 lira, çarliston biberin fiyatı 119 lira, kırmızı mercimeğin fiyatı ise 46 lira olarak belirlendi. Bu indirimli fiyatlar Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza sunulmaya devam edecek" sözleriyle piyasadaki son durumu paylaştı.

Sahadan Güncel Fiyat Tablosu (Ramazan 2026)

Ürün Adı Güncel Fiyat Not Domates 69 TL İndirimli Çarliston Biber 119 TL İndirimli Kırmızı Mercimek 46 TL İndirimli Tunus Hurması 44,90 TL Ramazan Özel Ramazan Kolisi 650 TL Sabit Fiyat

RAMAZAN KOLİSİNDE SABİT FİYAT AVANTAJI

Vatandaşların en çok ilgi gösterdiği ürünlerin başında gelen Ramazan kolileri için de fiyatlar netleşti.

Kolinin içeriği ve maliyeti hakkında bilgi veren Şener Çetin, "Tarım Kredi tarafından hazırlanan ve içerisinde ayçiçek yağı, nohut, kırmızı mercimek, pirinç, bulgur, şeker, çay, salça, makarna ve hazır çorba gibi birçok ürünün yer aldığı Ramazan kolisi 650 lira olarak belirlendi. Bu fiyatla birlikte gıda kolileri vatandaşlarımıza servis edilecek" dedi.

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZİ HURMADA ETİKETLER GÜNCELLENDİ

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı hurma çeşitlerinde de indirimli fiyatlar raflardaki yerini aldı.

Çetin, "Ramazan'ın vazgeçilmezi olan Tunus hurmasının fiyatı 44.90 TL olarak belirlendi. Ayçiçek yağlarından çaylara kadar birçok üründe indirim var. Ramazan bereketiyle geldi, inşallah sofralarımız daha geniş, yüreklerimiz daha ferah olacak" diyerek Ramazan öncesi marketlerdeki olumlu atmosferi özetledi.

