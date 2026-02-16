Sosyal medyada hızla yayılan "1 ve 5 kuruşluk paraların basımı durduruldu" iddiasına DMM'den yalanlama geldi. Paraların tedavülde olduğu ve stok sorunu bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir" ifadeleri yer aldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan "1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımı durduruldu" iddiası yalanlandı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda madeni para bulunduğunu ve ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmadığını belirtti.

1 VE 5 KURUŞ TEDAVÜLDEN KALDIRILDI MI?

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 1 ve 5 kuruşluk madeni paraların basımını tamamen durdurduğu iddiası, İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından net bir şekilde yalanlandı.

Sosyal medya mecralarında yayılan "Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu" şeklindeki manipülatif paylaşımlar üzerine yapılan resmi açıklamada, paraların tedavülde olduğu ve stok sorunu bulunmadığı vurgulandı.

"STOKLARDA YETERLİ MİKTARDA MEVCUT"

DMM tarafından yapılan açıklamada, madeni paraların üretim sürecine ve mevcut duruma dair şu teknik detaylar paylaşıldı:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan iddialar dezenformasyon içermektedir. Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir."

Açıklamanın sonunda, kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica edildi.

Madeni Para Basımı Hakkında Merak Edilenler

Durum Açıklama Tedavül Durumu 1 ve 5 kuruşlar yasal olarak tedavüldedir. Stok Durumu Merkez Bankası'nda yeterli miktar bulunmaktadır. Üretim Kararı Piyasa talebi oluştuğu takdirde basım devam edecektir. Yalanlama Kaynağı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)

SIKÇA SORULAN SORULAR

1 ve 5 kuruşlar artık basılmayacak mı? Hayır, üretim tamamen durmuş değil. Sadece şu anki stoklar piyasa ihtiyacını karşıladığı için ek bir basım yapılmamaktadır. İhtiyaç halinde üretim tekrar başlayacaktır.

Cebimizdeki 1 ve 5 kuruşlar geçersiz mi? Hayır, bu paralar resmi olarak tedavüldedir ve bütün alışverişlerde geçerliliğini korumaktadır.

Haber neden yayıldı? Bu tür içerikler kamuoyunu yanıltmaya yönelik kasıtlı manipülasyon ve dezenformasyon amacı taşımaktadır.

Bu durum özellikle perakende sektöründe "yuvarlama" adı altında haksız fiyat artışlarına zemin hazırlayabiliyor. DMM'nin hızlı müdahalesi, hem piyasa disiplini hem de tüketici haklarının korunması açısından kritik öneme sahip.