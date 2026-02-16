Dünyanın en pahalı madeni parası: Getirene tam 121 milyon dolar ödenecek

İlk bakışta sıradan bir bakır kuruş gibi görünen nadir bir Lincoln Wheat Penny, üretim hatası ve tarihi özelliği sayesinde 121 milyon dolar değerlemeyle gündeme geldi. 1909'da basılan bu para, bazı özel yıllara ait hatalı örnekleriyle koleksiyon dünyasında adeta servet kapısına dönüştü.

Madeni para koleksiyonculuğu dünyası son yılların en çarpıcı keşiflerinden birini konuşuyor. Uzmanlara göre nadir bir Lincoln Wheat Penny, basım hatası ve özel alaşımı sayesinde tam 121 milyon dolar değer biçilen efsanevi bir parçaya dönüştü.

BİR ANI PARASIYDI, EFSANEYE DÖNÜŞTÜ Lincoln Wheat Penny, ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün doğumunun 100. yılı anısına 1909'da basıldı. Ünlü tasarımcı Victor David Brenner imzasını taşıyan paranın ön yüzünde Lincoln'ün profili, arka yüzünde ise iki buğday başağı yer aldı.

Seri 1958 yılına kadar üretildi. Daha sonra yerini Lincoln Anıtı tasarımlı madeni paraya bıraktı. Milyonlarca adet basılmış olmasına rağmen belirli yıllara ait özel üretimler ve baskı hataları bazı örnekleri son derece nadir hale getirdi.

DEĞERİNİ KATLAYAN YILLAR Koleksiyoncular için bazı detaylar adeta altın değerinde: ◾San Francisco'da sınırlı sayıda basıldı. Tasarımcının baş harflerini taşıyan bu seri koleksiyonların anahtar parçası kabul ediliyor. ◾Düşük basım adedi nedeniyle yüksek talep görüyor. ◾Yazı ve rakamların çift basılmış görünmesi bu parayı efsane yaptı. ◾Denver darphanesinde basılmasına rağmen kalıp aşınması nedeniyle "D" harfi silinen örnekler müzayedelerde rekor kırıyor.