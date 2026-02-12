Merkez Bankası'nın 2026 yılının ilk enflasyon tahmini belli oldu

Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

"Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "2026 yılında enflasyonun yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında olacağını tahmin ediyoruz. 2027 sonu için ise tahminlerimiz enflasyonun yüzde 6 ile 12 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. Enflasyon ara hedefimizi ise 2026 ve 2027 yılları için sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruduk. 2028 yılı için ise ara hedefimizi yüzde 8 olarak belirledik. Enflasyonun 2028 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını öngörüyoruz" dedi.

Sanayi ve hizmet üretim endeksleri yatay bir seyir izledi. Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam etmekte. Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz.

Talep koşulları dezenflasyon düzeyinde Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.

"AYLIK KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA SÖZ KONUSU"

Deprem, demografik unsurlar, geçmişe endeksleme gibi etkenler kira enflasyonunda ciddi atalete sebep oldu. Kira tarafında gerek mevsim etkilerinden arındırılmış veriler gerekse perakende ödeme sistemi verileri gibi kiralara yönelik öncü göstergeler ana eğilimin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Aylık kira enflasyonunda net bir yavaşlama söz konusu.

Kira enflasyonunun bu yıl sonu itibarıyla yüzde 30 ile 36 arasında olabileceği tahmin ediliyor. Enflasyon beklentilerinde sektörler genelinde önceki dönemlere kıyasla iyileşme eğilimi sürüyor. Piyasa katılımcılarının farklı vadelere ilişkin beklentilerinde gerileme görülüyor. Buna karşın beklentilerin enflasyon tahminlerinin üzerinde seyretmesi dezenflasyon açısından risklerin canlı olduğunu gösteriyor.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞUMUZU SÜRDÜRÜYORUZ"

Aralık ayında politika faizini yüzde 39.5'ten yüzde 38'e indirdik. Ocak ayında öncü veriler ana eğilimde sınırlı bir artış olduğuna, aylık enflasyonun gıda öncülüğünde arttığına işaret ediyor. Ocak ayında politika faizini 100 baz puanlık sınırlı indirimle yüzde 37 seviyesine getirdik. Sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz.

KREDİ FAİZLERİ HAKKINDA

Basit faiz olarak mevduat ticari kredi ve ihtiyaç kredisi faizleri sırasıyla yüzde 37.3, yüzde 38.5 ve yüzde 48.2 düzeyinde. Bu veriler politika faizi adımlarımızın mevduat ve kredi faizlerine yansıdığını gösteriyor.

Toplam kredi büyümesi aralık ayında hızlanarak ocak sonunda yüzde 32'ye yükseldi. Bu artışa hem ticari krediler hem de bireysel krediler katkı verdi. Ticari kredilerde yıl sonuna özgü dönemsel etkiler öne çıktı.

Bireysel kredili mevduat hesap limitlerine 8 haftalık yüzde 2 büyüme sınırı getirirken, yabancı kredi büyüme sınırını yüzde 0.1'e düşürdük. TL mevduat payının yüzde 59 ile tarihsel ortalamalara yakın seyrettiğini görüyoruz. Altın fiyatlarında son dönemdeki gibi bir yükseliş yaşandığında TL mevduat payında düşüş gözlenebiliyor.

REZERVLER HAKKINDA

Tahvil faizleri tüm vadelerde aşağı geldi. Önümüzdeki günlerde tahvil piyasasında bu performansın sürmesini bekliyoruz. Rezervlerdeki olumlu görünüm de devam ediyor. Bir önceki rapor döneminden baktığımızda brüt rezervler 184 milyar dolar seviyesinden 24 milyar dolar artışla 6 Şubat'ta 208 milyar dolar seviyesine ulaştı. Swap hariç net rezervler 78 milyar dolara yükseldi. Enflasyon düştükçe, enflasyona dair belirsizlikler azaldıkça risk göstergelerinde olumlu seyrin devam edeceğini düşünüyoruz.

PETROL FİYATLARI ÖNGÖRÜSÜ

OPEC ülkelerinin üretim seviyesi ile küresel büyüme ve para politikalarını birlikte değerlendirdiğimizde petrol fiyatlarının görece zayıf bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz.

2026 YILININ İLK ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

