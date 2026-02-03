Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ilk enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Kira artış oranlarından maaş zamlarına kadar milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için ekonomistlerin beklentileri netleşti. Açıklanacak verilerle birlikte ekonomik dengelere ilişkin yeni tablo da ortaya çıkacak. İşte tüm detaylar…

Yeni yılda milyonları etkileyen artışların ardından gözler yılın ilk enflasyon rakamlarına çevrildi. Ekonominin nabzı bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisiyle atacak. TÜİK'in açıklayacağı kritik veri, maaş artışlarından kira zam oranlarına, faiz politikasından döviz kurlarının yönüne, altın fiyatlarından borsaya kadar birçok kalemi yakından ilgilendirecek.

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini 3 Şubat 2026 Salı günü yani bugün saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

ENFLASYON SON 49 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

2025 yılında enflasyon yıllık bazda yüzde 30,89 olmuştu, üretici enflasyonu ise yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçmişti. Tüketici enflasyonu Kasım 2021'de görülen yüzde 21,31'lik enflasyonun ardından yıllık bazda son 49 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Kasım ayında ise 0.87 ile en düşük aylık enflasyon yaşanmıştı.

Yeni açıklanacak verilerin, enflasyondaki seyrin devam edip etmeyeceğine dair önemli ipuçları vermesi bekleniyor.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk politika faizi kararına ilişkin yayınladığı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetininde Ocak ayı için enflasyon beklentisini açıkladı. TCMB, öncü verilerin ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde artacağına ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret ederek, enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma olması halinde para politikasının yeniden sıkılaştırılacağını vurguladı.

TCMB, yayımladığı "Hanehalkı Enflasyon Beklentileri ve Hissedilen Enflasyon" analizinde ise hanehalkı enflasyon beklentisinde sıkı para politikası ve dezenflasyon süreciyle birlikte kademeli bir iyileşme bekliyor.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası Ocak 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Ocakta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 1,15 puan azalarak yüzde 22,20 seviyesine, reel sektör için 1,90 puan düşerek yüzde 32,90'a gerilerken hanehalkı için 1,18 puan artarak yüzde 52,08 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1,64 puan artarak yüzde 26,17 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın reel sektör + finans sektör temsilcilerinin katıldığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise bir önceki ankette yüzde 3,44 olan Ocak enflasyonu artış beklentisi bu dönemde yüzde 3,76'ya yükseldi.

AA FİNANS ANKETİNE GÖRE BEKLENTİLER

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 35 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocakta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,21 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,60 ile yüzde 4,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.