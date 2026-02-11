Lüks otomobil kaçakçılığında yok artık dedirten yöntemler! Fenomenin aracı da Interpol listesinde

Lüks otomobil kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, megakentte otomotiv kaçakçılığının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Son olarak 14 şüphelinin gözaltına alındığı pes dedirten bir operasyon gerçekleşti.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 lüks araç ele geçirildi. Olayda 14 şüpheli gözaltına alınırken, el konulan araçlardan birinin oto ekspertiz işi yapan sosyal medya fenomeni Ferdi Gökçe'ye ait olduğu belirlendi.

YÖNTEMLER PES DEDİRTEN CİNSTEN

Araçların, yasal süre içerisinde yeniden yurt dışına çıkarılması gerekirken, bu sürenin bilinçli olarak aşıldığı ve çıkış işlemi yapılmadan Türkiye'de kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca bazı araçların tescil işlemleri gerçekleştirilmeden düşük bedellerle üçüncü kişilere devredildiği kayda geçti. Araçların bir kısmının ise yurt dışında bankalardan kredi çekilerek satın alındığı, kredilerin ödenmemesi üzerine haklarında çalıntı kaydı oluşturulduğu ve Interpol tarafından arandığı ortaya çıktı.