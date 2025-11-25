Otomotivde yıl sonu fırsatı! Sıfırdaki indirimler ikinci elde fiyatları düşürdü

Ekran görüntüsü / A Haber

"SIFIR ARAÇTAKİ İNDİRİM İKİNCİ ELE SİRAYET EDİYOR"

Göksel Erkoyuncu, sıfır kilometre araçlardaki indirimlerin ve filo satışlarının piyasayı canlandırdığını ifade etti. İki piyasanın birbirine entegre olduğunu belirten uzman, "Sıfır 10 lira olan bir arabaya kalkıp 9 veya 8 deme imkanınız yok. Piyasaya uymazsanız aracınızı satamazsınız" diyerek sıfır araçlardaki fiyat düşüşlerinin zorunlu olarak ikinci el fiyatlarını da aşağı çektiğini söyledi.