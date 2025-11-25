Otomotivde yıl sonu fırsatı! Sıfırdaki indirimler ikinci elde fiyatları düşürdü
Otomotiv piyasaları uzmanı Göksel Erkoyuncu, yıl sonuna bir ay kala otomotiv sektöründeki son durumu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a değerlendirdi. Sıfır araçlarda artan kampanyaların ve şirket alımlarının satış adetlerini yukarı taşıdığını belirten Erkoyuncu, bu durumun ikinci el piyasasına da doğrudan etki ettiğini vurguladı.
Sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat entegrasyonuna dikkat çeken Erkoyuncu, 1-2 milyon TL bandındaki yoğunluğa işaret ederek, özellikle yüksek model ve düşük kilometreli araçlarda önemli bir alım fırsatı doğduğunu belirtti.
"SIFIR ARAÇTAKİ İNDİRİM İKİNCİ ELE SİRAYET EDİYOR"
Göksel Erkoyuncu, sıfır kilometre araçlardaki indirimlerin ve filo satışlarının piyasayı canlandırdığını ifade etti. İki piyasanın birbirine entegre olduğunu belirten uzman, "Sıfır 10 lira olan bir arabaya kalkıp 9 veya 8 deme imkanınız yok. Piyasaya uymazsanız aracınızı satamazsınız" diyerek sıfır araçlardaki fiyat düşüşlerinin zorunlu olarak ikinci el fiyatlarını da aşağı çektiğini söyledi.
YÜKSEK MODEL VE AZ KİLOMETRELİ ARAÇLARDA FIRSAT
Vatandaşların sadece sıfır araç kampanyalarına odaklanmaması gerektiğini belirten Erkoyuncu, ikinci el piyasasında da ciddi fırsatların oluştuğuna dikkat çekti. Özellikle yüksek model ve az kilometreli araçlarda, sıfır araçlara kıyasla oluşan fiyat makasının ikinci eli cazip hale getirdiğini ifade etti.
Erkoyuncu, tüketicilere "Kampanya ve indirim konuşmaları diğer tarafı unutturabiliyor, ikinci elde araştırma yapmayı ihmal etmeyin" tavsiyesinde bulundu.
1-2 MİLYON TL BANDINDA HAREKETLİLİK
Piyasadaki hareketliliğin özellikle belli başlı markalar ve modeller üzerinde yoğunlaştığını aktaran Erkoyuncu, 1 milyon ile 2 milyon TL fiyat aralığındaki araç satışlarının öne çıktığını belirtti.
