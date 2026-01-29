Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! 215,6 milyar dolarla tarihi zirve

Son dakika haberine göre Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215,6 milyar dolara ulaştı. Bir önceki hafta rezervler 205,2 milyar ABD doların üzerine çıkarak 200 milyar dolar eşiğini aşmıştı.

HEM ALTIN HEM DE DÖVİZ REZERVLERİ YÜKSELDİ

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %2,7 artarak 78,5 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %6,9 artarak 129,4 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,2 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,2 artarak 120,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %2,7 azalarak 53,4 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %2,7 artarak 66,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 17,2 milyar ABD doları seviyesinde oldu.