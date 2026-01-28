Türkiye enerjide sınırları aşıyor! Süper filo yeni keşiflere yelken açacak
Türkiye’nin hidrokarbon kaşifleri olan derin deniz sondaj gemileri, Karadeniz ve Akdeniz’in yanı sıra artık uluslararası sularda da petrol ve doğalgaz aramalarına başlayacak. Yıldırım sondaj gemisinin mart ayında rotasını kuzeye çevirmesi planlanırken, Çağrı Bey sondaj gemisinin ise önümüzdeki ay Somali’ye geçerek daha önce sismik taramaları yapılan üç ayrı deniz bloğunda hidrokarbon araması yapacağı bildirildi.
Dünyanın en büyük 4'üncü enerji filosuna sahip olan Türkiye, filoya yeni katılan gemilerle birlikte Akdeniz ve Karadeniz'de olduğu gibi artık uluslararası sularda da yeni keşiflere yelken açacak.
Yıldırım'ın da katılımıyla 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi ile dünyanın en büyük dördüncü enerji filosuna sahip ülke konumuna gelen Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'in yanı sıra artık uluslararası sularda da petrol ve doğalgaz aramaya başlayacak.
Yıldırım sondaj gemisi, mart ayında rotasını kuzeye çevirecek. Çağrı Bey sondaj gemisi ise önümüzdeki ay Somali'ye geçerek üç ayrı deniz blokunda daha önce sismik taramaları yapılan alanlarda hidrokarbon arayacak.