Türkiye enerjide sınırları aşıyor! Süper filo yeni keşiflere yelken açacak

Çağrı Bey sondaj gemisi Daha önce Somali'ye giderek sismik araştırmalar yapan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, üç ayrı deniz blokunda toplam 4 bin 465 kilometrekarelik alanda üç boyutlu sismik veri toplamıştı. Bu veriler Ankara'da değerlendirilerek olası hidrokarbon yatakları belirlenirken Çağrı Bey şimdi bölgede bu sahalarda sondaj gerçekleştirecek.

5 ŞUBAT'TA İMZALAR ATILACAK Türkiye'nin halihazırda 6 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisi bulunurken, bu filosuyla uluslararası aktörlerinde ilgisini çekiyor. Bu kapsamda stratejik işbirliklerine de imza atılırken, Türkiye bu ay başında ABD'li ExxonMobil'in alt şirketi ESSO Exploration International Limited ile imzaladığı anlaşmanın bir benzerini 5 Şubat'ta İstanbul'da yine bir diğer ABD'li dev Chevron ile imzalayacak. Bu anlaşma ile Türkiye ve ABD, Karadeniz ve Akdeniz'de bazı kuyuların tespit ve sondajında ortak hareket edecek.