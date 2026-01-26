Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz yolcusu! İstanbul Boğazı’ndan geçti

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Karadeniz'deki görevi için İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yıldırım'ın İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan görüntülendi.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. TÜRK SONDAJ GEMİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıkmıştı. Ege Denizi'nden sonra Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin yeni rotası İstanbul Boğazı oldu. Yaklaşık 2 saat süren geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Yıldırım Sondaj Gemisi Filyos'a giden Yıldırım sondaj gemisi Boğaz geçişi sırasında İstanbul'u selamladı. Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişi dron kamerasına yansırken, gemiye İstanbul Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri eşlik etti. Yıldırım Sondaj Gemisi



12 BİN METREYE KADAR SONDAJ YAPABİLİYOR

Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.