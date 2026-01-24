CANLI YAYIN

Türk mühendisinin imzası raylarda! 23 yılda büyük dönüşüm

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda demiryolu altyapısında önemli bir dönüşüm sağlandığını belirterek, sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Uraloğlu, Ortaklar–Aydın–Denizli–Karakuyu hattının sinyalli hale getirilmesiyle Türkiye genelinde sinyalli hat oranının yüzde 61’e yükseldiğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemi projesini de resmi olarak hizmete alacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında emniyet, kapasite, hız ve verimlilik artışı için kritik öneme sahip sinyalizasyon çalışmalarında önemli bir adım atıldığını açıkladı.

TÜRK MÜHENDİSİNİN İMZASI RAYLARDA!

Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini vurguladı.

Demir ağlar yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle donatılıyor (AHABER)Demir ağlar yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle donatılıyor (AHABER)

Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağı bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var." dedi.

HAT UZUNLUĞU 8 BİN 419 KİLOMETREYE ÇIKTI

23 yılda sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıktığını belirten Uraloğlu, "Yerli ve milli sinyalizasyon sistemi ile Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemi projesini de resmi olarak hizmete alacak.

Bakan Uraloğlu, halen Karaman-Ulukışla, Afyonkarahisar-Karakuyu, Karakuyu - Bozanönü- Isparta- Burdur, Malatya-Elazığ ve Alayunt-Afyonkarahisar hatlarında çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Uraloğlu ayrıca, yapım çalışmaları devam eden yaklaşık 4 bin kilometrelik hızlı tren hatlarının ise ETCS sinyalizasyon sistemleri ile donatıldığını söyledi.

"800 KİLOMETRELİK HATTIN 409 KİLOMETRESİ YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLERLE DONATILIYOR"

Bakan Uraloğlu, "Bugün itibarıyla demiryollarında sinyalizasyon çalışmaları devam eden 800 kilometrelik hattın 409 kilometresi yerli ve milli sistemlerle donatılıyor. Yani projelerimizin yüzde 50'sinde Türk mühendislerin imzasını taşıyan Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'ni kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜVENLİK VE VERİMLİLİKTE STRATEJİK KAZANIM

Sinyalizasyonun yalnızca emniyet sağlamakla kalmadığını belirten Uraloğlu, aynı zamanda kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkân tanıdığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demiryolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor." dedi.

"DAHA AZ KAYNAKLA DAHA FAZLA TAŞIMA KAPASİTESİ"

Bakan Uraloğlu, sinyalizasyonun çevre dostu ulaşımın güçlendirilmesine ve enerji dışa bağımlılığının azaltılmasına da katkı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Demiryollarını Türkiye'nin geleceğine açılan stratejik bir kapı olarak görüyoruz. Sinyalizasyon sistemlerimiz sayesinde daha az kaynakla daha fazla taşıma kapasitesine ulaşıyoruz. Yerli mühendislerimizin geliştirdiği milli sistemlerle yalnızca güvenlik ve kapasite değil, çevresel sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Bu kazanımlar, Türkiye'yi demiryolu teknolojilerinde lider konuma taşıyacak."

