Türk mühendisinin imzası raylarda! 23 yılda büyük dönüşüm
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda demiryolu altyapısında önemli bir dönüşüm sağlandığını belirterek, sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıkarıldığını açıkladı. Uraloğlu, Ortaklar–Aydın–Denizli–Karakuyu hattının sinyalli hale getirilmesiyle Türkiye genelinde sinyalli hat oranının yüzde 61’e yükseldiğini vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış töreni kapsamında Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu hattındaki yerli ve milli sinyalizasyon sistemi projesini de resmi olarak hizmete alacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryollarında emniyet, kapasite, hız ve verimlilik artışı için kritik öneme sahip sinyalizasyon çalışmalarında önemli bir adım atıldığını açıkladı.
Bakan Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi'nin başarıyla uygulanmaya devam ettiğini vurguladı.
Türkiye'nin 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometrelik demiryolu ağı bulunduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yerli ve milli demiryolu sanayisinin gelişimi için AR-GE çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda geliştirilen Ulusal Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi, demir ağlarımızda hızla yaygınlaşıyor. Bugün sinyalizasyon projelerimizin neredeyse tamamında Türk mühendislerin emeği var." dedi.
HAT UZUNLUĞU 8 BİN 419 KİLOMETREYE ÇIKTI
23 yılda sinyalli hat uzunluğunun 2 bin 505 kilometreden 8 bin 419 kilometreye çıktığını belirten Uraloğlu, "Yerli ve milli sinyalizasyon sistemi ile Ortaklar-Aydın-Denizli-Karakuyu arasındaki hattımızı sinyalli hale getirerek sinyalli hat oranımızı yüzde 61'e yükselttik." ifadelerini kullandı.