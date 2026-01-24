Türk mühendisinin imzası raylarda! 23 yılda büyük dönüşüm

Demir ağlar yerli ve milli sinyalizasyon sistemiyle donatılıyor (AHABER)

GÜVENLİK VE VERİMLİLİKTE STRATEJİK KAZANIM

Sinyalizasyonun yalnızca emniyet sağlamakla kalmadığını belirten Uraloğlu, aynı zamanda kapasiteyi artırarak daha fazla trenin aynı hat üzerinde güvenli şekilde işletilmesine, hızların yükselmesine ve taşıma verimliliğinin artmasına imkân tanıdığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Hem yolcu hem de yük taşımacılığında kapasitemizi büyütüyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Bu yatırımlar sayesinde demiryolu taşımacılığı daha çevreci, daha hızlı ve daha ekonomik hale geliyor." dedi.