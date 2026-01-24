Asgari ücret desteği kabul edildi! Sigortalı sayısını azaltana yok

Asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026’dan itibaren 1.000 TL’den 1.270 liraya çıkarılıyor. İşveren destekten 12 ay süreyle yararlanacak. Sigortalı sayısını bildirdiğinden daha az tutanlar bu destekten yararlanamayacak.

En düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemeyle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, Ocak 2026 ödeme döneminden itibaren 20 bin liraya yükseltiliyor. İşverenlerin işgücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla asgari ücret işveren desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1.000 TL'den 1.270 liraya çıkarılıyor.

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre İşverenler asgari ücret desteğinden bu yıl Ocak- Aralık döneminde 12 ay süreyle yararlanabilecek. 2026 yılı Ocak-Aralık döneminde destekten yararlanılacak ayda, 2025/Ocak-Aralık döneminde 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısından daha az sigortalı çalıştırılması halinde asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak. 2026 Ocak ayında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 12.19 artış gerçekleşti. Meclis'te kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin liraya çıkarıldı. 4.9 milyon emekli bu artıştan yararlanıyor. En düşük aylığın 16 bin 881 TL'den 20 bin liraya çıkması ile aradaki 3 bin 119 bin liralık fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek. Aylığın 20 bin liraya çıkması ile yüzde 18.48'lik artış kök maaşlara yansımayacak.

26 OCAK'A KADAR DEVAM EDECEK

SSK emeklileri maaş ödemelerini 17 Ocak itibarıyla almaya başladı. 26 Ocak'a kadar ödemeler devam edecek. En düşük emekli aylığı alanlara ödemeler zamsız olarak 16.881 TL olarak yatırıldı. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 3.119 TL'lik zam farkı için ödeme takvimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulacak. Öte yandan Emekli Sandığı'ndan emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılı ek ödemeleri dün hesaplara yattı. 2 milyon 519 bin 790 kişiye toplam 19.1 milyar TL fark ödemesi yapıldı.

MEMUR KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

ANAYASA Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılıyor. Buna göre, adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin herhangi birinde başarısız olanlar, birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası almış olanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilecek. İlişikleri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin bulunduğu kuruma bildirilecek. Bu hükümlere göre, sağlık nedenleri hariç ilişikleri kesilenler 3 yıl süreyle devlet memurluğuna alınmayacak. İptal kararı çerçevesinde devlet memurlarının disiplin cezalarının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde uygulanacak zaman aşımı süresine ilişkin düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrayacak.