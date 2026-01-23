Borsa güne rekorla başladı

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik yapısının sağlam kaldığı gösteren büyüme verileri piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanırken, ABD'de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi iş gücü piyasasına ilişkin de endişelerin bir nebze azalmasına yardımcı oldu.

FİTCH RATİNGS VE MOODY'S'İN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BEKLENİYOR

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.