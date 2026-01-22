Yılın ilk faiz kararı açıklanıyor: İşte piyasadaki beklenti
TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ilk faiz kararını bugün saat 14.00’te açıklayacak. Yapılan anketlere göre uzmanlar politika faizinde 150 baz puan indirim bekliyor. İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün yatırımcılar başta olmak üzere kredi kullanmayı planlayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kritik faiz kararını kamuoyuyla paylaşacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantının ardından açıklayacak. Kararın bugün saat 14:00'da Merkez Bankası resmi internet sitesinde duyurulması bekleniyor.
EKONOMİSTLER FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu. Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
2025 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.