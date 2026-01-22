Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

"Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğinin bildirildiği duyuruda, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."

Bu kapsamda TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti

2025 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ekonomist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın bu stratejik adımını ve piyasalardaki yansımalarını A Haber canlı yayınında masaya yatırdı. Uzmanlar, dezenflasyon sürecindeki kararlılığın ve tahvil piyasalarındaki olumlu seyrin ekonomi yönetimine olan güveni tazelediğini vurguladı.

MERKEZ BANKASI'NDAN TEMKİNLİ VE STRATEJİK ADIM

Merkez Bankası'nın faiz kararını ve yayımlanan metni değerlendiren Özlem Doğaner, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirmiştir" sözleriyle kararın detaylarını paylaştı. Enflasyonun ana eğilimine de dikkat çeken Doğaner, "Enflasyonun ana eğilimi Aralık ayında gerilemiştir. Ocak ayında gıda öncülüğünde bir artış görülse de ana eğilimdeki artışın sınırlı olduğu vurgulanıyor. Dezenflasyon süreci, Nisan ve Mayıs aylarında enflasyonu 30'ların altına getirecek bir matematik sunuyor" ifadelerini kullandı.

TAHVİL PİYASASINDA YÜZLER GÜLÜYOR: "GÜVENİN KANITI"

Piyasa tepkisini teknik verilerle açıklayan Ekonomist Cüneyt Paksoy, "Tahvil tarafına bakıyorum, 35'in altını gördük gösterge tahvilde. Bu çok önemli, piyasanın Merkez Bankası politikalarına verdiği desteği gösteriyor. Rezervlerdeki artıştan da yabancı girişini net bir şekilde görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası'nın global belirsizliklere karşı ihtiyatlı davrandığını belirten Paksoy, "Merkez Bankası sadece kendi veri setiyle değil, küresel konjonktürdeki belirsizlikleri de görmek istedi. Mart ve Nisan toplantıları daha belirleyici olacaktır. Bu temkinli duruş aynı zamanda bir kredibilite getiriyor" sözlerini kaydetti.