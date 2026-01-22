Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ilk faiz kararını açıkladı. Bu kapsamda TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ekonomist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında Merkez Bankası’nın adımının piyasalarda güveni güçlendirdiğini vurguladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yatırımcılar başta olmak üzere kredi kullanmayı planlayan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren kritik faiz kararını kamuoyuyla paylaştı.
MERKEZ BANKASI YILIN İLK FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın ilk faiz kararını Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yapılan toplantının ardından açıklandı.
Bu kapsamda TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti
Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirdiği belirtildi.
Enflasyonun ana eğiliminin aralıkta gerilediğinin kaydedildiği duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."
Duyuruda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulandı.
Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğinin bildirildiği duyuruda, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadesi kullanıldı.
Duyuruda, kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceği belirtildi.
Likidite koşullarının yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçlarının etkili şekilde kullanılmaya devam edileceğinin vurgulandığı duyuruda, şu ifadelere yer verildi:
"Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."
2025 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Ekonomist Cüneyt Paksoy, Merkez Bankası'nın bu stratejik adımını ve piyasalardaki yansımalarını A Haber canlı yayınında masaya yatırdı. Uzmanlar, dezenflasyon sürecindeki kararlılığın ve tahvil piyasalarındaki olumlu seyrin ekonomi yönetimine olan güveni tazelediğini vurguladı.
MERKEZ BANKASI'NDAN TEMKİNLİ VE STRATEJİK ADIM
Merkez Bankası'nın faiz kararını ve yayımlanan metni değerlendiren Özlem Doğaner, "Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirmiştir" sözleriyle kararın detaylarını paylaştı. Enflasyonun ana eğilimine de dikkat çeken Doğaner, "Enflasyonun ana eğilimi Aralık ayında gerilemiştir. Ocak ayında gıda öncülüğünde bir artış görülse de ana eğilimdeki artışın sınırlı olduğu vurgulanıyor. Dezenflasyon süreci, Nisan ve Mayıs aylarında enflasyonu 30'ların altına getirecek bir matematik sunuyor" ifadelerini kullandı.
TAHVİL PİYASASINDA YÜZLER GÜLÜYOR: "GÜVENİN KANITI"
Piyasa tepkisini teknik verilerle açıklayan Ekonomist Cüneyt Paksoy, "Tahvil tarafına bakıyorum, 35'in altını gördük gösterge tahvilde. Bu çok önemli, piyasanın Merkez Bankası politikalarına verdiği desteği gösteriyor. Rezervlerdeki artıştan da yabancı girişini net bir şekilde görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası'nın global belirsizliklere karşı ihtiyatlı davrandığını belirten Paksoy, "Merkez Bankası sadece kendi veri setiyle değil, küresel konjonktürdeki belirsizlikleri de görmek istedi. Mart ve Nisan toplantıları daha belirleyici olacaktır. Bu temkinli duruş aynı zamanda bir kredibilite getiriyor" sözlerini kaydetti.
KREDİ NOTU ARTIŞI İÇİN BEKLENTİ YÜKSEK
Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki iyileşmenin uluslararası arenada karşılık bulacağını ifade eden Cüneyt Paksoy, "Yarın kredi derecelendirme kuruluşlarından bir karar bekliyoruz. Rezervlerimiz, CDS tarafı ve uygulanan politikaların global karşılığı bir not artışı ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum portföy yatırımlarının Türkiye konsantrasyonunu daha da artıracaktır" ifadelerini kullandı. Özlem Doğaner ise konuyla ilgili olarak, "Kredi derecelendirme kuruluşlarından şimdiye kadar bol keseden not dağıtıldığını görmedik ama rezervler ve düşen kredi risk primi (CDS) gibi tablolar, Türkiye'nin not artışını hak ettiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.
YATIRIMCI İÇİN YENİ DÖNEM: BORSA VE ALTIN ÖN PLANDA
Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım araçlarındaki beklentilerini paylaşan Özlem Doğaner, "Borsanın, altının ve gümüşün çok hızlı gittiği bir dönemdeyiz. Bu yıl, faiz ve enflasyonun düşmesiyle birlikte borsa gibi yatırım araçlarının daha hareketli olacağı bir yıl olacak gibi görünüyor" dedi. Cüneyt Paksoy ise Türkiye'nin pozitif ayrıştığına değinerek, "ABD ve Avrupa tahvillerinde alıcı yokken, Türkiye tahvillerine gelen bu ilgi çok anlamlı ve olumlu. Yapısal reformların devreye girmesiyle birlikte hem finansal istikrar hem de TL varlıklara olan ilginin artmasını bekliyorum" şeklinde konuştu.