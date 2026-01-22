SON DAKİKA! Merkez Bankası rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı!

Son dakika haberine göre Merkez Bankası toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri'ne ilişkin verileri yayımladı. Rezervler 16 Ocak haftasında yüzde 4,6 artarak 205,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİ YÜKSELDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Ocak ile biten haftada 9 milyar 102 milyon dolar artarak 205 milyar 177 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artarak 79 milyar 347 milyon dolardan 84 milyar 155 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 16 Ocak haftasında 4 milyar 294 milyon dolar artarak 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası rezerv grafiği

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 54,9 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 0,8 azalarak 54,9 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %1,1 artarak 65,1 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ SWAP HARİÇ 17,2 MİLYAR

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 17,2 milyar ABD doları seviyesinde.