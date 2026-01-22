Haberler Ekonomi Haberleri Emeklilerinin zam farkları hesaplara yatıyor: Bakan Işıkhan tarih verdi

Emeklilerinin zam farkları hesaplara yatıyor: Bakan Işıkhan tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın hesaplarına yatırıyoruz.