Emeklilerinin zam farkları hesaplara yatıyor: Bakan Işıkhan tarih verdi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın hesaplarına yatırıyoruz.
