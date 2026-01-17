e-Ticaret sitelerindeki fahiş fiyat artışlarına karşı ilave denetim ve yaptırım tedbirleri uygulanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "e-ithalat" olarak bilinen basitleştirilmiş gümrük sistemi kapsamında, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek mevzuat değişikliğinin ardından bazı şikayetlerin ulaştığı belirtildi.Bu çerçevede, e-ticaret pazaryerlerinde satışa sunulan ve şikayet konusu olan ürünler hakkında tespitler yapıldığı vurgulanan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda, fahiş fiyat artışı tespit edilen ürünlerin ilgili kanundaki fahiş fiyat artışına ilişkin hükümlere aykırılık oluşturduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Bakanlığın, tüketici sağlığı ve güvenliğinin korunması, adil ticaretin sağlanması, şeffaf ve tüketici dostu piyasa düzeninin tesis edilmesi, işini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerin haksız rekabetten korunması amacıyla, mücadeleyi sürdüreceğinin altı çizilen açıklamada, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik bu tür uygulamalara karşı da denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.