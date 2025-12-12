Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Yeni zam ne kadar olacak?
Özel sektörde milyonlarca çalışan başta olmak üzere Türkiye genelini yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için maraton başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını yapacak. Kulislerde zam oranının yüzde 30 olacağı konuşulurken masadaki rakam da ortaya çıktı.
Türkiye'nin gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca çevrildi. Doğrudan 8.8 milyon çalışan başta olmak üzere, özel sektörde çalışan milyonlarca işçinin yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin alacağı zam kararı sonucunda belli olacak.
Komisyon ilk toplantısını ise bugün yapacak. Kritik toplantı öncesinde masadaki zam formülleri merak konusu olmayı sürdürüyor. İşte ayrıntılar...
ERDOĞAN'DAN İŞVERENE ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN ÇAĞRISI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve TİSK üyelerinin yer aldığı programda işverene elinizi taşın altına koyun çağrısı yaptı. Başkan Erdoğan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." dedi.
IŞIKHAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ SOSYAL BİRLİKTELİK MESAJI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesinde "Hedeflerimize işçilerle, işverenlerle birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyaloğu güçlendirerek kurabiliriz" dedi.
ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞINDA İLK TOPLANTI BUGÜN
Her yıl Aralık ayının başında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl işçi kanadının komisyon yapısına ilişkin itirazları nedeniyle bir araya gelemedi. Komisyon ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. Pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
İŞÇİ TARAFI MASADA OLACAK MI?
İşçi, işveren ve hükümet kanadından oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla toplanması öngörülüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'a 5 hükümet temsilcisinin 1'e düşürülerek üye yapısının '5+5+1' formülüne göre dizayn edilebileceğini iletmişti. Türk-İş ise bugüne kadar hükümet kanadından bu formüle ilişkin resmi bir adım atılmadığını gerekçe göstererek komisyon toplantısına katılmamayı planlıyor.
İLK TOPLANTIDA RAKAM ÇIKACAK MI?
Komisyonun ilk toplantısında ise herhangi bir zam rakamının müzakere edilmesi beklenmiyor. İlk toplantıda İşçi ve işveren tarafının beklentilerini dile getirmesi ve asgari ücret zammına alt yapı oluşturacak istatistiklerin karşılıklı ele alınacağı dile getiriliyor.
KULİSLERDE KONUŞULAN SENARYOLAR
2026 yılı zammına yönelik farklı senaryolar konuşuluyor. Ancak AK Parti kulislerinde zam oranının yüzde 30 seviyesinde gerçekleşebileceği, 6 bin 631 TL'lik zamla asgari ücretin 28 bin 735 TL olabileceği konuşuluyor.
Yetkililer, artık çalışma hayatında yoğunlukla asgari ücretin üzerinde bir maaş verildiğine dikkat çekerek, işverenlerin de böyle bir orana karşı çıkmayabilecekleri değerlendirmesinde bulundu.
MEVCUT ÜCRET: 22.104 TL
Artış Senaryoları:
% 16'lık bir artış ile yeni ücret: 25.640 TL
% 23.5'lik bir artış ile yeni ücret: 27.298 TL
% 31'lik bir artış ile yeni ücret: 28.956 TL
% 32'lik bir artış ile yeni ücret: 29.177 TL
3 AYRI SEÇENEK VAR
Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak. Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.
ASGARİ ÜCRET 23 YILDA 120 KAT ARTTI
Aşağıdaki liste, yıllara göre net ve brüt asgari ücret tutarlarını göstermektedir:
2002: Net ücret: 184,25 TL / Brüt ücret: 250,87 TL
2008: Net ücret: 503,26 TL / Brüt ücret: 638,70 TL
2015: Net ücret: 1.000 TL / Brüt ücret: 1.273 TL
2021: Net ücret: 2.825 TL / Brüt ücret: 3.577 TL
2022/Ocak: Net ücret: 4.253 TL / Brüt ücret: 5.004 TL
2022/Temmuz: Net ücret: 5.500 TL / Brüt ücret: 6.471 TL
2023/Ocak: Net ücret: 8.506 TL / Brüt ücret: 10.008 TL
2023/Temmuz: Net ücret: 11.402 TL / Brüt ücret: 13.414 TL
2024/Ocak: Net ücret: 17.002 TL / Brüt ücret: 20.002 TL
2025/Ocak: Net ücret: 22.104 TL / Brüt ücret: 26.005 TL
