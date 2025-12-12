Asgari ücrette pazarlık başlıyor! Yeni zam ne kadar olacak?

3 AYRI SEÇENEK VAR

Merkez Bankası'nın 2026 için hedeflediği yüzde 16'lık enflasyon oranına göre aylık ücret net 25 bin 640 TL, brüt ise 30 bin 165 TL'ye çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2025 yılsonu enflasyonunu yüzde 31 civarında beklediklerine ilişkin açıklaması asgari ücrete ilişkin tahminlerin bu yöne kaymasına yol açtı. Buna göre asgari ücret yüzde 31 oranıyla net 28 bin 956, brüt 34 bin 66 TL'ye çıkmış olacak. Eğer oran yüzde 32 olursa zamlı ücret, net 29 bin 177, brüt 34 bin 326 TL'ye yükselecek.