Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! İkinci toplantı ne zaman?

Türkiye'nin gözü, 2026 yılı asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuca çevrildi. Doğrudan 8.8 milyon çalışan başta olmak üzere, özel sektörde çalışan milyonlarca işçinin yeni yılda alacağı zam oranı Asgari Ücret Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin alacağı zam kararı sonucunda belli olacak.

2. TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.



İLK TOPLANTI SONA ERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri kapsamında Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, Ağar'ın asgari ücreti belirleme çalışmaları ile ilgili taleplerini dinledi.

Bakan Işıkhan, görüşmede her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyon'un çalışmaları açısından önemli olduğunu belirterek sosyal diyalog ve istişare mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.