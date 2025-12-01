01 Aralık 2025, Pazartesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Örgüt mensupları teslim oluyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Örgüt mensupları teslim oluyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.12.2025 11:13 Güncelleme: 01.12.2025 11:18
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Örgüt mensupları teslim oluyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'NIN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR

328 organize suç çetesi çökertildi. 1934 şahıs bu kapsamda yakalandı.

Ayrıntılar geliyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Örgüt mensupları teslim oluyor
