2025 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan’dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (AA)

ADAY HAVUZ SİSTEMİNİ 35 BİNDEN FAZLA İŞVEREN KULLANDI

Işıkhan, çalışanların yeni beceriler kazanması, kırılgan grupların desteklenmesi, sosyal tarafların karar alma süreçlerine aktif katılımı ve kimseyi geride bırakmayan bir dönüşüm için çalıştıklarını dile getirdi.

İşgücüne katılımı artırmak ve istihdamı geliştirmek için birçok projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, şu bilgileri paylaştı:

"Geçen yıl hayata geçirdiğimiz önemli programlarımızdan bir tanesi de aday havuz sistemi. Bugüne kadar 35 binden fazla işveren bu sistemi kullandı. Sistemde yaklaşık 2 milyon çalışan araması gerçekleştirildi ve 100 binden fazla vatandaşımız bu sistem üzerinden işe yerleştirildi. Bu sistem işverenlere ilan vermeden İŞKUR'un veri tabanındaki yaklaşık 3 milyon aktif iş arayan kişiyi tarama imkanı sunuyor. İşverenler meslek, eğitim, sertifika, yabancı dil, yaş ve şehir gibi birçok filtreyle arama yapabiliyor. Kişisel bilgileri görünmeden adayın niteliklerini inceleyebiliyor ve değerlendirme yaparak adaya teklif dahi gönderebiliyor. Özel istihdam bürolarına ilan vermenin ücretli olduğu bir ortamda aday havuz sistemi işverenlerimiz için ciddi bir zaman ve maliyet avantajı sağlıyor. Hayata geçirdiğimiz programların iş gücü piyasasında ve iş gücü verilerinde önemli katkılar sağladığını görmekten mutluluk duyuyoruz."

Işıkhan, tüm politikalarında emeği merkeze alan sosyal diyaloğu önceleyen, insan onurunu yücelten bir yaklaşımı benimsediklerini, bugüne kadar çalışma hayatında gerçekleştirdikleri tüm reformların odağında da insan ve emek olduğunu bildirdi.