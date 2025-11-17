İstanbullu suyu her ay zamlı ödemeye devam edecek! İSKİ'de yüzde 94.5'e HAYIR OYUNA RAĞMEN KABUL EDİLDİaran zam kabul edildi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, suya her ay yapılan zamma devam edilmesi teklif edildi. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edilen uygulama , 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek. Ayrıca İSKİ'nin farklı kalemlerine yüzde 94,5'e varan zam teklifi de kabul edildi.
İBB Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
CUMHUR İTTİFAKI'NIN "HAYIR" OYUNA RAĞMEN KABUL EDİLDİ
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulunda, su satış ile kullanılmış suyun uzaklaştırılması bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü. Teklifte, İBB Meclisinin 20 Kasım 2024'teki oturumunda alınan kararla İstanbul'da suya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) toplanıp ikiye bölünmesiyle çıkan sonuca göre her ay zam yapılması uygulamasının, 1 Ocak 2026'dan itibaren yeni bir karar alınıncaya kadar devam etmesi talep edildi.
Bunun üzerine yapılan oylamada, uygulamanın devamını içeren teklif, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.
İSKİ'DE YÜZDE 94,5'E VARAN ZAM!
Genel Kurul'da ayrıca "İSKİ 2026 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü. Teklifte, su kapama açma bedelinin 379 liradan yüzde 34 zamla 507 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 929 liradan yüzde 94,5 artışla 1807 liraya, yapı proje inceleme ücretinin 881 liradan yüzde 15,66 artışla 1019 liraya, şebeke proje inceleme ve onay bedelinin 8 bin 299 liradan yüzde 16,44 artışla 9 bin 664 liraya, şebeke röleve projesi inceleme ve onay bedelinin 16 bin 968 yüzde 17 zamla 19 bin 850 liraya yükseltilmesi talep edildi.
