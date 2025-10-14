Konutta sömürü devri bitiyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Ucuz kira dönemi
Başkan Erdoğan, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 500 bin sosyal konut projesinin yakın zamanda başlayacağını bildirirken, "Bu sosyal konutları kiraya verip inşallah ucuz kiralama dönemini başlatacağız." dedi.
Ankara'da "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı"na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada 500 bin yeni sosyal konut inşa edileceğini duyurdu.
'Yüzyılın Konut Projesi' adı verilen proje ile Başkan Erdoğan inşa edilen konutların ucuza vatandaşlara kiraya verileceğini müjdeledi. Başkan Erdoğan açıklamasında şehit yakınlarına, gazilere, 3 çocuklu ailelere ve engelli vatandaşlara öncelik verileceğini duyurarak yüksek kiraların önüne geçileceğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Depremin yaralarını hızla sarmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar cari fiyatlarla 3.6 trilyon liralık yani 90 milyar dolarlık harcama yaptık. Geçen ay Malatya'da 304 bininci afet konutumuzun anahtarını hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. 2025 yılı sonunda da toplamda 453 bin bağımsız bölümü teslim ederek deprem bölgemizi inşallah ayağa kaldırmış olacağız.
"UCUZ KİRALAMA DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"
Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatları ile ilgili bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan sonra kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani 'vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün' bunlara fırsat vermeyip devlet olarak bu sosyal konutları kiraya verip inşallah ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.
"DAR GELİRLİ AİLELERE NEFES ALDIRACAĞIZ"
'Yüzyılın Konut Projesi' ile 81 ilimizde toplam 500 bin konut inşa edeceğiz. Şehit yakınlarına, gazilerimize, 3 çocuğu olan ailelerimize ve engelli vatandaşlarımıza öncelik sağlayacağız. Türkiye'de ilk kez kiralık konut projesini TOKİ ile hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal projelerde değil enflasyonla mücadelede elimizi güçlendirecek. İnşallah ekim ayına doğru bu proje ile ilgili detayları paylaşacağız.
