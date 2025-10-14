Konutta sömürü devri bitiyor! Başkan Erdoğan duyurdu: Ucuz kira dönemi

Başkan Erdoğan, sosyal konut projesi kapsamında yapılacak kiralık dairelerle sömürü döneminin biteceğini açıkladı. (A Haber arşiv)

"UCUZ KİRALAMA DÖNEMİNİ BAŞLATIYORUZ"

Halen yüksek seyreden kiralar ve konut fiyatları ile ilgili bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan sonra kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak. Yani 'vatandaş gelsin kendisi kiraya versin ve yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün' bunlara fırsat vermeyip devlet olarak bu sosyal konutları kiraya verip inşallah ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız.